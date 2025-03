Kendrick Lamar devrait participer aux JO de Los Angeles en 2028

Le chairman des Jeux Olympiques de LA a affirmé qu'il y avait de très bonnes chances pour que ça arrive.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont à peine terminés depuis quelques mois, que les organisateurs de la prochaine édition sont déjà en train de s'agiter. Comme pour nous, les rumeurs autour des artistes qui pourraient ou ne pourraient pas participer à la cérémonie d'ouverture des jeux se font de plus en plus insistantes. Et comme les JO 2028 auront lieu à Los Angeles, évidemment, plein de rappeurs, artistes phares de la ville, pourraient participer à l'événement d'une manière ou d'une autre. Parmi eux, Kendrick Lamar a visiblement pris une longueur d'avance.

Casey Wasserman est à la tête d'une agence de talents et est également président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Dans un entretien pour The Associated Press en Grèce, à l'occasion d'une session du Comité Olympique, il a laissé entendre que Kendrick Lamar pourrait bien faire partie de la fête.

C'est vraiment une icône de Los Angeles, donc je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'il soit impliqué dans les Jeux Olympiques de LA d'une manière ou d'une autre.

Il faut préciser que Casey Wasserman est également un des agents de Kendrick Lamar dans la vie de tous les jours, on peut donc imaginer facilement que s'il a envie de le placer, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, puisqu'il prend les décisions. Le businessman affirme cependant que pour le moment, le comité d'organisation a d'autres priorités que le choix des artistes à Los Angeles. En effet, la ville a été frappée par de terribles incendies et il faut reconstruire pas mal de choses, et surtout, permettre aux habitants de revenir chez eux.

Chairman of the 2028 Olympics, hints at Kendrick Lamar playing a role in the LA Olympics



"[Kendrick Lamar] is truly an L.A. icon, so I think it would be a pretty fair bet that Kendrick will be involved in the Olympics in Los Angeles in some way."

Wasserman a affirmé sa volonté que les Jeux soient vus comme un catalyseur de la résilience et de la volonté des habitants de Los Angeles à tout reconstruire et à faire renaître la ville de ses cendres. Ce qui sous-entend que, comme Kendrick Lamar, les incendies ont eux aussi de bonnes chances d'être présents dans les différentes cérémonies des Jeux Olympiques, d'une manière ou d'une autre.

En tout cas, voir Kendrick Lamar chanter "Not Like Us" devant la délégation canadienne, c'est le genre de séquence qui vaut le détour, même si ça fera sûrement beaucoup moins rire les canadiens...