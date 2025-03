Landy déjà innocenté dans l'affaire Inxotag, il met les choses au clair

Le rappeur a pris la parole au sujet de l'étrange affaire dans laquelle la police l'a impliqué.

Les cambriolages sont plus que jamais à la mode, notamment lorsqu'ils concernant les célébrités : footballeurs professionnels à Paris ou Marseille, stars du rap, mais aussi influenceurs, les charbonneurs savent où trouver l'argent. Forcément, les sujets font la une de la presse et cette semaine, on apprenait que le rappeur Landy était placé en garde à vue par la BRB de Versailles, dans l'affaire du cambriolage de l'influenceur Inxotag, pour un butin de 10 000 euros contenant principalement de l'informatique et des cartes Pokémon. Aujourd'hui libéré, le rappeur a pris la parole pour rassurer tout le monde.

Il n'a rien à voir dans cette histoire, comme on le supposait déjà dans notre précédent article qui traitait du sujet : 10K, c'est vraiment pas une somme qui motiverait un rappeur à succès à risquer des années de prison. Le coup de "l'informateur anonyme qui dénonce", ça aussi, ça sentait le mytho à plein nez. Sorti du commissariat il y a quelques heures, Landy a communiqué sur Instagram dans une story plutôt rassurante :

Bon, je ne vais pas polémiquer longtemps, j'ai été perquisitionné et placé en garde à vue suite à une dénonciation anonyme et des rumeurs infondées. Je suis une grande personne, avec une famille qui m’attend chez moi, et une carrière qui m’a permise de m’éloigner de tout ça. Aujourd’hui je gagne bien ma vie, et de façon honnête, je suis loin d’avoir besoin de voler. La police a fait son travail et a classé l’affaire sans suite. J'ai rien à voir avec ce genre d'histoire à ce stade de ma vie. Grosse force aux victimes et à la famille.

Une vraie réaction de chef de famille mature, même si on se doute que ça n'a pas dû lui faire plaisir de voir les flics perquisitionner à son domicile ni de perdre du temps pour rien dans la cellule d'un commissariat. On espère que le rappeur va revenir rapidement avec de nouveaux bangers comme "Wow" ou "Brave 4", sortis récemment.