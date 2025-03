50 Cent vs Rick Ross : le clash s'envenime, la mère de Fifty mentionnée

La riposte de 50 Cent risque d'être salée, lui dont la mère est décédée il y a plusieurs années...

Il y a des clashs dont on sait qu'ils ne se termineront jamais, comme celui entre Booba et Rohff en France, ou le beef entre 50 Cent et Rick Ross aux US. Il faut dire que ça dure depuis plus de 15 ans déjà et que si Rick Ross a déjà tenté d'envoyer des signes de paix à 50 Cent, ce dernier les a bien ignorés, et il en a même profité pour continuer à troller son rival, en l'attaquant sur son argent, sur son passé d'ex-maton,... Cette semaine, c'est Rick Ross qui a franchi la ligne, en mentionnant la mère décédée de Fifty dans le clash.

Après avoir été attaqué par Fifty depuis plusieur ssemaines (à cause de Big Meech), Rick Ross a commencé à s'en prendre en vidéo à Tony Yayo et Uncle Murda, qu'il surnomme d'ailleurs "Auntie Murda", en disant qu'il s'agissait de "deux n*gros fauchés, sans argent. Allez mec ! Ils ont besoin de soin du visage. Des vieux renois dont même la peau paraît laide".

Rick Ross and 50 Cent beef will never end bruh 😂😂😂😂 pic.twitter.com/LAdOZQO8PY — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 13, 2025

Il s'en est ensuite pris à 50 Cent lui-même, en l'accusant de galérer avec ses projets, lui qui a soi-disant tant d'argent : "Gamin, je vois bien que tu galères avec ton Studio G-Unit en Louisiane, là où les terrains sont les moins chers. Tu pensais que tu serais capable de le faire et d'avoir ces prêts. Alors, qu'est-ce qui ne vas pas ? Qu'est-ce qui prend autant de temps ? [...] Pousse toi contre le mur, pauvre gars".

Plus tard dans la vidéo, il parle même de la mère de 50 Cent : "I know you wanna make your momma one of them walking stars they put down there. Fuck how your momma live, n-gga. Make her her own walking star", qu'on ne traduira pas par respect pour la maman décédée. On peut dire que Rozay y va fort, mais ce n'est pas tout.

Rick Ross a également menacé 50 Cent de racheter ses masters : "50, qui possède tes masters ? Je vais racheter tes masters. Tu devrais la fermer, ou je vais racheter tes masters". Un rachat des masters de 50 Cent signifierait qu'à chaque fois que quelqu'un dans le monde écoute un morceau de Fifty, Rick Ross toucherait de l'argent. On ne sait pas s'il s'agit d'une menace en l'air, ou si Rozay est informé de quelque chose qu'on ne sait pas... En tout cas, ça promet d'être bouillant entre les deux dans les prochains mois !