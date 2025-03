Offset vs Lil TJay : un 1vs1 est prévu !

On est peut-être sur l'un des divertissements de l'année !

Entre Offset et Lil TJay, ça chauffe clairement ! Amis il y a encore quelques temps, tout s’est envenimé récemment quand Lil TJay a assuré que Offset était un gars fauché et l’a même menacé de le gifler. Une provocation qui n’a pas du tout plu à l’ancien membre de Migos, qui a décidé de riposter de manière bien plus directe.

Une tension qui monte d’un cran

Ce n’est pas la première fois que Offset fait parler de lui ces derniers temps. Après avoir attaqué Elon Musk, il avait déjà offert un beau moment de divertissement en France dans une embrouille avec l’équipe de Gazo. Depuis, tout est rentré dans l’ordre avec le rappeur français, mais cette fois, c’est avec le rappeur du Bronx que la situation dégénère.

Tout est parti d’un simple commentaire Instagram, où Lil TJay a répondu aux piques envoyées par Offset. Mais au lieu de s’arrêter aux réseaux sociaux, le rappeur d’Atlanta a décidé de passer aux choses sérieuses. Il veut régler ça en face-à-face et n’a pas hésité à lancer un défi clair à son rival :

"Je prends l’avion pour te rejoindre, ça ne va pas s’arrêter à internet. Retrouve-moi à New York."

Si ce 1vs1 devait vraiment avoir lieu, qui l’emporterait selon vous ? Offset ou Lil TJay ?