Booba : pourquoi a-t-il retiré sa plainte pour diffamation à l'encontre de Magali Berdah ?

Il s'agissait pourtant du cheval de bataille du Duc depuis de longs mois maintenant.

Souvenez-vous, à la fin de l'année 2022, Booba s'autoproclamait fer de lance de la lutte contre les "influvoleurs", comme il les appelait lui-même à ce moment là. Des gens qui utilisaient leur influenceur pour vendre des arnaques : des fausses formations soi-disant validées par l'état, des produits dangereux pour la santé,... Depuis, la loi a évolué, notamment grâce à cette médiatisation faite par B2O. Par contre, Kopp avait aussi était la cible d'une platine pour harcèlement, de la part de Magali Berdah, à laquelle il a répondu par une plainte pour diffamation, qu'il vient de retirer cette semaine.

On pensait pourtant que Booba était tenace , lui qui ne lâche jamais rien en clash. Mais cette fois, le Duc est visiblement tombé sur plus fort, ou plus malin que lui. Magali Berdah l'avait accusé d'avoir fait appel à ses abonnés pour lancer une grande campagne de harcèlement à son encontre, avec des menaces de mort à la clé, et Kopp avait évidemment nié et porté plainte pour diffamation. Deux jours avant le début de ce procès, il vient pourtant de retirer sa plainte, et il s'en explique dans un post Instagram, sur lequel on peut lire : "Plan déjoué, sa victoire était manigancée elle nous a pris pour des bleus".

Le Duc a donc trouvé plus malin que lui sur le terrain juridique, et même si, sur le fond, il a quand même gagné la guerre (les influvoleurs ont été obligés de mettre de l'ordre dans leurs affaires et d'arrêter de proposer n'importe quoi), cette bataille perdue fait un peu mal. On se demande d'ailleurs si ça n'ouvrirait pas à nouveau la porte à ces accusations de harcèlement, qui pourraient lui valoir une condamnation (même si elle serait très faible) si jamais l'affaire est à nouveau portée devant les tribunaux.

En tout cas, ce n'est pas tous les jours qu'on voit Booba s'avouer vaincu de la sorte, au même moment où il vient d'ailleurs de lancer une autre bataille contre Alex Hitchens, et s'est même mis à attaquer Oussama Ammar. Maintenant qu'ils savent qu'il n'est pas aussi injouable sur le plan juridique, ils risquent de chercher des failles...