Jay-Z riposte avec une plainte contre son accusatrice

Accusé de viol dans un premier temps, avant que la plainte ne soit retirée, Jay-Z ne veut pas laisser passer ça.

Depuis ces deux dernières années, on aura rarement vu autant de platines pour viol déposées à l'encontre de personnalités du rap game. Cela est dû à deux choses : d'une part, la parole des femmes se libère, et d'autre part, les avocats aux Etats-Unis adorent médiatiser ces affaires le plus possible, même lorsqu'elles ne reposent sur rien. C'est apparemment ce qui est arrivé à Jay-Z, accusé de viol en compagnie de P.Diddy sur une jeune femme, qui a finalement retiré sa plainte plusieurs semaines plus tard. Jay-Z entend bien riposter, en portant plainte lui aussi, pour diffamation.

Car la réputation du rappeur a été sévèrement entachée ces derniers mois, lui qui était déjà un peu vu comme un complice de Diddy, dont il était soi-disant proche, avant que cette plainte pour viol dans des circonstances horribles ne voit le jour. Et puisque sa réputation a été mise en jeu, il poursuit donc en justice la jeune femme anonyme qui a porté plainte contre lui avant de la retirer, surnommée "Jane Doe". L'avocat de la jeune femme, Tony Buzzbee, est lui aussi cité dans la plainte de Jigga.

En effet, d'après TMZ, l'avocat est accusé d'avoir forcé la jeune femme à porter plainte alors que celle-ci lui aurait finalement avoué que le viol n'avait pas eu lieu, dans le but d'avoir droit à une compensation financière maximum, en pariant sur le fait que Jay-Z voudrait éviter le procès et faire un arrangement.

Il accuse également l'avocat de continuer à mentir à propos de lui, en affirmant que Jay-Z aurait tenté d'harceler sa cliente même après qu'elle ait abandonné la plainte. Bref, Jigga ne compte pas se laisser traîner dans la boue, et le procès pour "diffamation, poursuites abusives, procédures abusives et complot" aura lieu dans le district Sud de l'Alabama.