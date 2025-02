Diddy : nouvelles accusations contre le boss de Bad Boy et sa mère

Alors qu'un escort boy vient de dévoiler une nouvelle histoire sordide, la mère du mogul se retrouve elle aussi accusée et pourrait bien finir devant la justice.

On a un peu ralenti les actualités concernant l'affaire Diddy ces derniers mois, car honnêtement, tout ça commence à être bien trop sombre, et tout le monde en parle déjà énormément. De nouvelles plaintes sont constamment ajoutées au dossier, mais difficile de savoir si elles sont vraies ou fausses, d'ailleurs, la plainte qui mettait en cause Diddy et Jay-Z a finalement été retirée. Sauf que cette semaine, les choses bougent, avec l'avocat du mogul qui a démissionnée, une nouvelle plainte pour agression sexuelle, et la mère de Diddy qui se retrouve elle aussi sous le feu des projecteurs après une plainte.

On commence donc par la nouvelle plainte, révélée par TMZ et accompagnée d'une histoire assez sordide. C'est un escort boy qui a cette fois accusé Diddy d'agression sexuelle, pour des faits qui remonteraient à 2012. Recruté par le rappeur et sa femme pour participer aux célèbres "soirées", il a été accueilli lors de sa première "mission" à l'Intercontinental Hotel de New-York. Il lui a alors demandé de s'occuper de sa femme, puis Diddy l'aurait sodomisé après l'avoir drogué et lui avoir appliqué la fameuse huile pour bébé.

En plus de tout ça, l'escort boy raconte avoir été menacé par le mogul, qui lui aurait déclaré : "Si j'ai pu faire tuer Tupac, qu'est-ce que tu penses qui pourrait t'arriver ?", pour l'inciter à ne pas parler de ce qui s'était passé lors de cette soirée. Un rebondissement inattendu dans l'affaire Tupac !

On passe désormais à l'autre affaire concernant cette fois Bad Boy Entertainment : la mère de Diddy se retrouve elle aussi sujet d'une plainte déposée par Kirk Burrowes. Un homme avec qui Diddy aurait fondé le label Bad Boy Records, et qui aurait été forcé par Diddy de vendre ses parts du label après des menaces assez violentes. Apparemment, il s'agit de 25 % des parts du label, et ces 25 % seraient désormais possédés par la mère de Diddy.

L'homme affirme avoir la preuve irréfutable que la mère du mogul a secrètement, et en toute conscience, reçu les 25 % du label extorqués dans la violence, et qu'elle aurait même conspiré avec son fils pour éjecter Kirk Burrowes de la structure Bad Boy Entertainment. L'homme réclame donc son retour dans le capital de Bad Boy, et veut également un audit sur les finances de la structure.

Bref, plus les jours passent, plus ça sent mauvais pour Diddy, son équipe, et même pour sa famille désormais.