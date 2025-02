Kevin Durant allume Kendrick Lamar et ses fans, et encense Drake et J.Cole

Voilà enfin une célébrité qui n'a pas retourné sa veste depuis un an;

Le clash entre Drake, J.Cole et Kendrick Lamar a eu des conséquences qui sont bien plus larges que le rap game US. Car Drake était une véritable star, quasiment une "popstar" même, qui faisait clairement partie du monde des "célébrités" et dont l'amitié avec d'autres stars du show-business était donc bien documentée. Forcément, quand LeBron James, et d'autres stars de la NBA, ont commencé à lui tourner le dos après le clash, ça a fait beaucoup parler. Mais Kevin Durant, lui, n'a pas changé de camp en sentant le vent tourner, au contraire.

Kevin Durant est probablement un des jours les plus talentueux de la NBA sur ces 15 dernières années, et même s'il n'a pas toujours été une superstar à l'image de LeBron, ou de Kobe (repose en paix), ça reste un vrai taulier du basket. Ce qu'on aime bien, avec lui, c'est qu'il tweete tout ce qu'il pense, quitte à ce que ça lui retombe dessus. Alors que la média XXL a posté un extrait du nouveau morceau de J.Cole, "cLOUDS", KD a rapidement tweeté en réponse : "Rien à foutre de vos morceaux de faux durs de merde, ça, c'est une masterpiece".

Evidemment, de nombreux fans de rap sont venus l'attaquer sur Twitter, mais Kevin Durant ne s'est pas démonté. Lorsque les gens s'interrogeaient pour savoir qui était le "fake tough guy" dont il parlait dans son tweet, KD a répondu : "tu as pris ça pour une attaque personnelle envers ton rappeur préféré ?". Plus loin, alors que d'autres haters ont essayé de lui tomber dessus, il a tout simplement déclaré : "je vous clashe tous, bande de fanboys, qui ne peuvent pas écouter J.Cole sans dire que 'c'est trop doux'", ou encore "écoutez juste la musique et fermez-là".

Evidemment, Kevin Durant pensait à Kendrick Lamar sans le dire, lui qui a déclaré à propos du Super Bowl qu'il avait trouvé tout ça assez chiant : "Je n'ai rien ressenti. Je n'y ai même pas vraiment fait attention pour être honnête. C'était une journée un peu chiante pour un Super Bowl. Le match était un peu hors de contrôle. Le spectacle à la mi-temps, je n'y ai même pas fait attention. Je suis resté très en surface de tout ça, pour être honnête".

Drake peut donc toujours compter sur le soutien de Kevin Durant, tout comme J.Cole. On sait d'ailleurs que Drizzy et KD sont amis de longue date, et Drake a même crédité Kevin Durant sur son album "For All The Dogs".