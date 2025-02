Drake donne 20 000 $ à un fan après un "pierre feuille ciseaux" en plein concert

Drake semble être un rappeur plutôt généreux. Alors qu'on a vu il y a quelques années des images honteuses de 50 Cent qui ramassait ses billets par terre après les avoir jeté sur une strip-teaseuse, Drizzy semble être plutôt à l'opposé de tout ça, et n'hésite pas à distribuer de l'argent à un peu tout le monde, mais aussi à feater et donner de la force au reste du rap game. On ne sait pas s'il fait ça pour se faire de la pub, ou pour se faire pardonner de quelque chose, ou s'il est simplement comme ça, mais en tout cas, il vient encore de distribuer 20 000 $ à un de ses fans en plein concert.

Vous vous souvenez probablement du clip de "God's Plan", un des clips de rap les plus vus sur Youtube dans lequel il passe son temps à distribuer des billets. Drake n'a visiblement pas perdu cette habitude : le rappeur est actuellement en tournée, notamment en Australie, et pendant un de ses derniers concerts, un de ses fans au premier rang brandissait une pancarte : "Pierre feuille ciseaux pour acheter une voiture pour l'anniversaire de mon père". Drizzy a évidemment accepté le challenge.

A fan at Drake’s concert had a sign saying “Rock-paper-scissors to buy my dad a birthday car."



Drake beat him twice in a row but still ended up giving him $20,000.

pic.twitter.com/opOxdjH4lZ