Booba allume Ninho sur ses Stades de France : "Pourquoi vous mentez ?"

C'est vrai que tout ça est assez troublant...

Ces dernières années, on est habitués à une surenchère à propos des chiffres dans le rap français. Course aux singles d'or ou de diamant, concurrence à propos des meilleurs démarrages, avec des records constamment battus, mais aussi une compétition à propos des places de concert. Qui va remplir la plus grosse salle, en un laps de temps le plus réduit possible ? A ce jeu-là, on retrouve toujours les mêmes aux premières places : Jul, évidemment, Booba, inévitable, mais aussi Ninho, qui détient le record du Stade de France rempli le plus rapidement. Sauf que Kopp a décidé de se mettre sur ses côtes, et de dévoiler ses "mensonges"...

C'est une habitude, chez Booba, de vouloir détruire ses concurrents en faisant croire qu'ils mentent. Parfois, il va même jusqu'à regarder les chiffres de ventes semaine par semaine chez Gims, par exemple, pour sous-entendre qu'il y a de la triche. Et si le Duc lui-même s'était déjà retrouvé accusé de tricher à l'époque des fraudes au streaming (Gims l'avait sous-entendu sans rien prouver, Rohff avait posté des vidéos louches de fermes à streams qui tournaient sur du Booba), cette fois, l'inspecteur B2O affirme que Ninho a "menti" pour remplir ses deux dates au Stade de France qui auront lieu les 2 et 3 mai 2025.

En effet, alors que les deux dates étaient affichées "complet", dont une date remplie en moins de deux heures (un record en France dans le rap), des places ont subitement été remises en vente ces derniers jours. Booba a donc forcément envoyé un tweet à Ninho en lui disant : "pourquoi vous mentez tous comme ça frérot ? Explique moi ? A quoi ça sert ?", en faisant évidemment référence au fait que les dates de NI au Stade de France étaient annoncée remplies.

.@ninhosdt pourquoi vous mentez tous comme ça fréro? Explique moi? À quoi ça sert?!!! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/4bNzFI8i9C — Booba (@booba) February 17, 2025

Il a ajouté à son tweet des screens qui parlent de "comités d'entreprises", ce qui sous-entend que des places auraient été offertes (ou vendues) à des comités d'entreprises pour qu'elles en filent gratuitement à es employés, qui ne sont aps nécessairement des fans de Ninho mais veulent sortir ce jour-là. On précise ici que la quasi-totalité des rappeurs a recours à ce genre de pratiques, ou à d'autres, en offrant des places aux radios ou en invitant beaucoup de monde.

On rappelle évidemment aux auditeurs, principalement à la nouvelle génération, que la plupart des rappeurs sont des musiciens, pas des gangsters, qu'ils "mentent" (ou plutôt racontent des histoires) dans leurs textes, et aussi dans leurs chiffres. Et on s'en fout un peu, car tout ça, c'est pour le divertissement, et ça ne reste à la base que de la musique. Ne prenez pas toute cette compétition trop au sérieux.