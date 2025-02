Zola allume ses anciens albums, et se fait contrôler à l'aéroport en live

Le rappeur a l'air d'être hyperactif en ce moment.

Zola fait partie des grosses têtes d'affiche du rap français depuis la sortie de "Cicatrices" en 2019. A chaque fois qu'il sort un album en solo, quasiment tous les titres finissent certifiés, preuve que sa fanbase est non seulement large, mais aussi très mobilisée. Ces derniers jours, le rappeur a refait parler de lui, en annonçant qu'il bossait son nouvel album, mais également en offrant une séquence hilarante à l'aéroport pendant un live TikTok avec ses fans.

Pour commencer, on va parler de musique, ou plutôt, de nouveautés à venir en provenance de Zola, qui tease désormais son retour depuis de longs mois, à base de "j'vais tous les enculer avec mon album". On ne sait toujours pas trop à quoi ça va ressembler, mais le rappeur a l'air sûr de lui, puisqu'il vient de reposter une nouvelle story dans laquelle il déclare que "quand j'écoute la foudre que j'envoie en studio en ce moment, j'mets un bon 3/10 aux derniers albums". Via son autre compte Instagram "privé" (50K followers tout de même), il allume même son précédent album solo, "Diamant Du Bled", qui mérite selon lui un 2/10 comparé à ce qu'il est en train de faire en ce moment.

HYPERRR DE FOU MALADE

J’annonce Zola va sortir le meilleur album de sa carrière + meilleur album de 2025 pic.twitter.com/DPHjmNdFJl — A2L (@Jess_9183) February 12, 2025

De bonnes nouvelles pour ses fans ou même pour le rap français, si ce nouveau projet s'annonce aussi bien que ce que raconte le rappeur. A côté de tout ça, le rappeur est toujours aussi drôle sur les réseaux, lui qui se filmait en train de revenir d'Amérique à l'aéroport. Il a finalement été contrôlé en live, offrant une séquence qui devrait faire autant le buzz que la fois où il affirmait que "les mots en anglais sortaient tout seul".

Quand le douanier lui dit "bonjour monsieur", Zola lui répond directement par un "hello", puis il lâche un "I'm from eeeeeeuh United States" qui devrait bientôt devenir un meme sur les réseaux. La suite de la discussion est tout aussi drôle, puisque le douanier se rend vite compte que le rappeur est bien français (l'accent est clairement pas au point), et la discussion se termine sur une explication concernant les gobelets ramenés par Zola en France. On se demande bien à quoi ça va servir (la drogue c'est mal les enfants).