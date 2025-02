Rilès revient sur son défi fou : "J’aurais pu taper une scie"

Une performance historique où tout pouvait mal tourner !

Rilès a peut-être marqué l'histoire d'Internet ! Alors que le rappeur a sorti son nouvel album "Survival Mode" le 10 janvier dernier, il a réalisé un défi complètement fou pour marquer le coup.

Les 8 et 9 février, Rilès a organisé l'événement "Survival Run", durant lequel il a couru sur un tapis pendant 24h, avec des scies placées derrière lui. Un concept extrême qui fait écho à son titre "Dead or Alive", dont le clip a été tourné juste après son exploit. L'événement était diffusé en direct sur YouTube et TikTok, et quelques chanceux ont eu le privilège d'y assister en vrai.

Après une lutte acharnée entre son corps et son esprit, Rilès a brillamment réussi son pari. Dans une interview accordée au Parisien le 10 février, il est revenu sur les coulisses de cet exploit :

"Si j’avais fait un malaise, j’aurais pu taper une scie, mais il n’y aurait pas eu de danger m*rtel. C’est toujours des coups marketing. Mais la première raison, c’était d’accompagner l’œuvre sonore d’une œuvre visuelle, pour véhiculer mon message de dépassement de soi et de survie. (…) Je ne m’attendais pas à un tel engouement. J’ai l’impression que je suis entré dans une autre dimension."

Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu, et son corps a été mis à rude épreuve :

"Cela a été plus dur que prévu (…), je n’avais jamais été au-delà de douze heures. J’ai couru moins vite que j’espérais, à 9,5 km/h. (…) La 22ème heure a été affreuse. Je ne sentais presque plus mes mains et j’avais peur de faire un malaise. Moi qui ne vomis jamais, j’ai vomi en avalant une datte. Après, je n’ai pris que du gel pour m’alimenter. (…) J’avais un sacré poids sur les épaules. J’avais extrêmement peur de ne pas tenir ma parole."

Le défi a laissé des traces sur son corps :

"Quand les médecins ont enlevé les chaussures, ils étaient en sang, avec de grosses cloques. (…) Mais ma course, au sens propre comme figuré, n’est pas finie."

Avec cet exploit, Rilès a encore une fois prouvé son engagement artistique et sa volonté de repousser les limites. Une stratégie qui lui permet de marquer les esprits et d'imposer son univers unique dans le paysage du rap français.