Kodak Black perdu avec son poulet au milieu de la route

Sauvez notre gars Kodak s'il vous plaît.

Kodak Black fait partie des artistes de la "nouvelle" (plus tant que ça désormais) génération du rap US qui n'en a plus grand chose à foutre, qui vit de manière assez nihiliste, sans s'intéresser au futur ni même à sa propre santé. On le sait, le rappeur a multiplié les allers-retours en prison. Avant même d'être majeur, il avait déjà été trois fois en centre de détention pour mineurs, et ça ne s'est pas arrangé une fois adulte. Malgré un talent fou, le "Project Baby" a plusieurs fois saboté son ascension, pour des raisons souvent liées à la drogue (ou à la possession d'armes à feu). Cette semaine, on dirait bien que la drogue a encore fait des ravages dans la tête du rappeur...

Une vidéo assez inquiétante pour la santé du rappeur a en effet fait surface ce weekend sur les réseaux sociaux. On y voit Kodak Black, assis en plein milieu de la route, avec un regard qui semble clairement possédé, en train de manger du poulet. Il est rapidement rejoint par des gens qui ont l'air d'être des potes à lui, on voit même un boug approcher avec un appareil photo à la main.

Kodak Black eating chicken in the middle of the street pic.twitter.com/0r35kZ1OZo — Daily Loud (@DailyLoud) February 10, 2025

On espère que la séquence a été filmée à l'occasion du tournage d'un clip, pour qu'il y ait au moins une raison à cette scène étrange. Mais même avec ça, le regard de Kodak Black et sa posture nous montrent clairement qu'il est encore sous l'influence de stups, comme il y a quelques semaines, pendant un live Twitch sur lequel son attitude a été remarquée. On espère que le rappeur ne va pas repartir dans une mauvaise passe, et qu'il recommencera à sortir des classiques comme à l'époque de "Tunnel Vision" ou "Roll In Peace".