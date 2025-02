Alonzo s'explique sur le "rap de chicha", Booba le trolle

Le marseillais a tenu à expliquer ce que représentait pour lui le terme de "rap de chicha", et ça n'a pas échappé à Booba...

Le rap français et les chichas, c'est une histoire d'amour qui a été un peu compliquée par moments, mais qui a rapporté énormément d'argent et de reconnaissance à l'un et à l'autre. Alors que le rap, et également les jeunes des quartiers, ont longtemps été boycottés par les boîte de nuit traditionnelles, la multiplication des "chichas clubs" en France ces 20 dernières années a permis de réunir les artistes et leur public dans un cadre festif, avec souvent une grosse ambiance à la clé. Alonzo, taulier du rap marseillais depuis les années 2000, en sait quelque chose.

Le rappeur était de passage dans l'émission "Clique", pour faire la promotion de son album à venir, "Longue Vie à Nous", dont on connait déjà la tracklist et qui sortira le 7 février. Pendant l'interview, il a notamment été questionné sur le terme de rap de chicha, et Alonzo s'est alors livré à une explication assez intéressante :

Au début, dans les chichas, quels genres de communautés on retrouvait ? C'était des rebeus, des renois, qui se faisaient recaler en club et qui ont trouvé un endroit où ils pouvaient fumer leur chicha tranquille, jouer au loup et écouter de la musique. C'est des gens comme moi. [...] Donc quand sur Twitter y a eu un peu cette tendance, rappeur de chicha, zumba, je me suis dit 'mais on se moque de qui là ? On se moque des miens ?' Est-ce que je dois avoir honte de représenter cette catégorie de personne ? Non. Frérot, je fais du rap de chicha, et j'ai aucun problème avec ça.

Protègeons les rappeurs de chicha 🙌🏾 Une espèce en voie de disparition. Un combat noble ⚔️ pic.twitter.com/lpOPJoqfrD — Booba (@booba) February 5, 2025

Un point de vue plutôt intéressant et assez courageux, au vu des réactions que le marseillais risque de se manger, justement de la part de Twitter. Evidemment, la réaction qui a fait le plus parler est celle de Booba, qui a immédiatement pris son compte pour reposter l'extrait vidéo de Alonzo qui parle de ça, en y ajoutant, de manière sans doute un peu ironique : "Protégeons les rappeurs de chicha. Une espèce en voie de disparition. Un combat noble".

On dirait bien que Kopp cherche à se mettre à dos tout Marseille, lui qui critique notamment SCH depuis plusieurs semaines, et Jul depuis plusieurs années. Le retour de la rivalité Paris / Marseille dans le rap français ? On ne saurait pas vous dire. Mais ce qui est certain, c'est que tous les rappeurs à succès des dix dernières années ont fait plusieurs showcases en chicha, qui leur ont rapporté pas mal de thunes, et Booba aussi. Certains de ses morceaux, comme "DKR", et surtout "Validée", ont d'ailleurs eu énormément de succès dans les chichas clubs. Sans parler de certaines punchlines légendaires (et polémiques) de B2O qui, à une certaine époque, aimait visiblement beaucoup aller "à la chicha" pour y trouver un certain type de femmes.

Mais il faut avouer que le Duc est toujours aussi tranchant à chaque fois qu'il s'attaque à quelqu'un sur Twitter ! Il reste le roi du divertissement dans ce rap français, mais pas sûr qu'Alonzo le prenne bien...