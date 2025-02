Rick Ross et 50 Cent s'allument à cause de Big Meech : "tu es comme une p*te"

Le clash entre 50 Cent et Rick Ross est reparti de plus belle.

Ce n'est un secret pour personne si vous avez suivi l'actu du rap US ces 20 dernières années : 50 Cent et Rick Ross se détestent. Fifty avait d'ailleurs dévoilé le passé d'ex-maton de Rozay, il avait aussi apparemment couché avec son ex, mais "Officer Ricky" lui avait répondu en empilant les plus gros bangers du rap US entre 2005 et 2015, éteignant son rival dans les charts, ce qui a énervé Fifty. Depuis, les deux rappeurs se mènent une guerre féroce sur les réseaux, et cette semaine, la tension est remontée d'un cran à cause de Big Meech.

Pour ceux qui ne le savent pas, Big Meech est une figure du grand banditisme noir aux USA, assez respecté. Demetrius Flenory (son vrai nom) était un des deux frères à l'origine de la création de la célèbre Black Mafia Family, qui a d'ailleurs été le sujet d'une série à succès produite par 50 Cent ces 3 dernières années. Un vrai gangster de Detroit, forcément adoré par tous les "gangsta rappers" qui a été libéré à la fin de l'année 2024. Récemment, le gansgter a été vu en compagnie de Rick Ross, ils ont même fait plusieurs photos ensemble. Un "concert hommage" à Big Meech a d'ailleurs été organisé, avec Rozay, Lil Baby, 42 Dugg, Kodak Black et bien d'autres. Tout ça a visiblement mis 50 Cent assez en colère.

L'ex-boss du G-Unit a posté une photo sur les réseaux sociaux, représentant Big Meech sous la forme d'un rat, ce qui est synonyme de balance aux USA. Evidemment, Rick Ross a réagi à ce qui ressemble fort à une "crise de jalousie" de la part de 50 Cent, en lui adressant un message en vidéo sur le net. Il a commencé par imiter la voix de Fif' qui pleure, en disant "Ce n*gro a pris une photo avec Big Meech !".

Rick Ross gives his thoughts on 50 Cent’s recent social media posts talking about Big Meech🤣🤣

pic.twitter.com/xgzkqFmgSb — Wave Check🌊 (@thewavecheckk) February 4, 2025

Puis il a repris sa voix normale, et a commencé à l'insulter sévèrement : "Tu es comme une pute, n*gro. Mets ton dos contre le mur et laisse toi glisser". On dirait effectivement que 50 Cent nous fait une petite crise de jalousie pour ne pas faire partie des rappeurs appréciés par Big Meech, même s'il faut se l'avouer : aujourd'hui, le rappeur new-yorkais est un peu éclaté en terme de niveau de rap. Par contre, on imagine que sa riposte envers Meech, peut-être dans une prochaine saison de "BMF", risque d'être salée !