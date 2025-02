Nouvelle Ecole aura droit à une saison 4 : Découvrez le premier teaser !

Et ça sera team SCH vs team SDM !

C’est officiel, l’émission Nouvelle École sera de retour pour une quatrième saison sur Netflix ! Une excellente nouvelle pour les fans de rap, qui attendent avec impatience le retour du programme après une saison 3 marquée par la victoire de Youssef Swatt’s.

Mais attention, cette nouvelle édition réserve de gros changements. En effet, cette fois-ci, il n’y aura que deux coachs : SCH et SDM. Comme elle l’avait annoncé à la fin de la précédente saison, Aya Nakamura ne fera plus partie de l’aventure. Mais ce n’est pas tout : les deux rappeurs vont s’affronter en choisissant leur propre équipe de rappeurs. Une nouvelle mécanique qui promet encore plus de compétition et de moments forts !

Pour le moment, aucune date officielle de diffusion n’a été annoncée. Cependant, en se basant sur le calendrier des saisons précédentes, on peut s’attendre à une sortie d’ici l’été 2025. Une autre rumeur circule également : cette quatrième saison pourrait être une édition "All Star" réunissant d’anciens candidats marquants. Nouveaux talents ou anciens finalistes ? Le mystère reste entier…

Quoi qu’il en soit, les premières réponses arriveront très bientôt. En attendant, découvrez le premier teaser de cette nouvelle saison tant attendue !