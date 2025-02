Mister V lance sa ligue de basket, la "Shooters League"

Après Youtube, puis le rap, Mister V s'attaque désormais au monde du basket.

Mister V est clairement un des gars les plus drôles d'Internet, mais ce n'est pas tout. C'est aussi un artiste qui se débrouille plutôt bien en rap, comme il l'a montré avec ses deux albums sortis en 2017 et 2020. Mais c'est surtout un énorme fan de basket, sport qu'il a pratiqué étant jeune et qu'il continue de suivre de manière assez assidue. On avait d'ailleurs pu le voir dans un jeu NBA 2K en 2020, mais cette fois, l'humoriste passe à la vitesse supérieure en lançant sa propre ligue de basket : la Shooters League, à partir du 7 février.

Il s'agira de la toute première ligue de basket qui sera entièrement diffusée sur Twitch, la plateforme de streaming en live préférée des gamers. Mister V faisait d'ailleurs son retour sur Twitch dimanche dernier, lors d'un live qui a été extrêmement suivi, et c'est normal : il reste un des patrons du divertissement sur le web en France. On ne sait pas grand chose sur ce qui va exactement se passer avec la Shooters League, si ce n'est qu'elle va réunir énormément de personnalités du monde du basket en France, mais aussi de gros fans de ce sport : Krisy, AMK Théo Juice, ou encore Ragnar le Breton pour les plus connus, mais aussi des journalistes spécialisés dans le basket, ainsi que des "vrais" joueurs, des streamers,...

Bref, une grande fête organisée autour du basket, pour tous les fans de ce sport, qui sont de plus en plus nombreux en France après notre performance incroyable aux Jeux Olympiques de Paris cet été, mais aussi grâce à l'éclosion de stars comme Victor Wembanyama, qui a d'ailleurs déjà inspiré plusieurs morceaux de rap. Le premier match aura lieu le 7 février et il sera diffusé en direct sur Twitch à partir de 20h. Après Amine et le football, on est ravis de voir une star du calibre de Mister V s'impliquer dans le basket, qui reste "le sport du rap" par excellence, surtout aux USA.