6ix9ine fauché, toutes ses certifs et bijoux aux enchères !

Les problèmes d'argents s'accumulent pour le rappeur.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Tekashi 69. Le rappeur américain, connu autant pour sa musique que pour ses frasques, traverse une période des plus compliquées. Arrêté à plusieurs reprises pour divers délits, notamment pour avoir été testé positif à la méthamphétamine et pour des violences conjugales, il doit désormais faire face à des dettes qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars.

Un rappeur totalement fauché

Le constat est sans appel : 6ix9ine est fauché. Au point qu’il a récemment été contraint de vendre plusieurs de ses voitures pour pouvoir payer ses impôts. Mais cela n’a pas suffi. Récemment, le fisc est revenu à la charge et a saisi certains de ses bijoux et même plusieurs de ses certifications pour les mettre aux enchères.

Bien que le rappeur ait tenté de nier les faits en affichant des liasses de billets sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont plus dupes. Son image de flambeur semble s'effondrer, et ses tentatives pour faire croire qu'il est toujours au sommet ne convainquent plus personne.

🚨 Le fisc américain a saisi et mis aux enchères tous les bijoux du rappeur 6IX9INE !



La raison ? Il n’a pas payé ses impôts depuis 4 ans 💀 pic.twitter.com/CuINP1NZGd — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 1, 2025

Un retour à la musique nécessaire ?

Si 6ix9ine veut rebondir, il lui faudra peut-être revenir sérieusement à la musique. Car ces derniers temps, ses actus ne concernent que ses démêlés judiciaires et non son talent dans le rap. Un triste constat pour un artiste qui, à une époque, a connu un prime exceptionnel et a apporté un nouveau souffle à la scène rap US.

Reste à voir s'il saura se relever ou s'il continuera à sombrer dans les polémiques...