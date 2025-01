Snoop Dogg se défend après sa performance pour Donald Trump

Les critiques sont tombées sur la tête de Oncle Snoop, en même temps, c'est un peu mérité.

Le rap US a bien changé. Si on remonte juste une dizaine d'années en arrière, jamais un rappeur ne se serait permis de se rapprocher d'un politicien, de n'importe quel bord et en particulier ceux tenant ouvertement des propos racistes et négrophobes. Mais en 2025, tout est visiblement permis et on a donc vu une foule de rappeurs venir se presser pour rapper à la soirée d'investiture de Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis. Parmi eux, on retrouve notamment Snoop Dogg, qui était censé être un "OG" et qui subit une tornade de critiques depuis cette soirée, à laquelle il a dû répondre.

Une tornade qui est un peu méritée, puisqu'on se rappelle qu'en 2017, Snoop Dogg avait qualifié tous les artistes noirs supportant Donald Trump "d'oncles Tom", des traitres à leur peuple, si on veut rester poli. Du coup, le fait de voir l'ex-membre de gang gigoter sur scène micro en main pour supporter le même Donald Trump lors de sa soirée d'investiture a fait rire jaune pas mal de fans. Du coup, Snoop a tenté de se défendre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

On le voit dans sa voiture en train de fumer et d'écouter du gospel. Il s'adresse directement à ses followers en leur disant : "Vous ne pouvez pas m'envoyer autant de haine, je suis trop dans l'amour. Mettez vos vies en ordre, arrêtez de vous occuper de la mienne. Je vais bien, je suis bien réveillé. Je reste un homme noir. Je suis toujours à 100% noir. Je ne vais nulle part, je reste juste ici".

Il continue ensuite en essayant d'envoyer des messages de rassemblement et d'émancipation à la Malcolm X, mais pas sûr qu'il soit encore crédible :

On doit apprendre à se tirer vers le haut entre nous au lieu de se descendre. Le peuple Noir, nous sommes très forts pour ça, se tirer vers le bas. Vous pouvez essayer de vous élever juste une minute et la minute d'après, ils essaient de vous descendre. Mais je suis un homme noir fort, je suis fait d'un metal différent. Vous ne pouvez pas me descendre, je suis un enfant de Dieu, j'encaisse tout.

On rappelle que le discours de Snoop Dogg à propos de Donald Trump a radicalement changé à partir de début 2021, lorsque le président Trump, à la toute fin de son premier mandat, avait décidé de gracier Michael "Harry-O" Harris, proche de Death Row. Finalement, ça n'a pas coûté très cher au politicien d'acheter les voix de ses opposants, il suffit de promettre aux rappeurs riches qu'on va baisser les impôts et libérer un ou deux de leurs potes gangsters, et ils deviennent vos plus fervents supporters. Tupac avait évidemment raison sur Snoop depuis le début : c'est un serpent, qui retourne sa veste toujours du bon côté...