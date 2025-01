Rohff s'amuse sur son Accor Arena complet : "C'est cool d'être 'Finito'"

Une belle consécration et un beau message ! Rohff, véritable légende du rap français, s’apprête à marquer l’histoire avec un Accor Arena complet le 4 février 2025. Ce concert, véritable récompense d’une carrière bâtie sur la persévérance et le travail acharné, prouve que l’artiste reste l’un des piliers incontournables du rap hexagonal.

Un succès sans promo : la force de la fidélité

Sur ses réseaux sociaux, Rohff a tenu à exprimer toute sa gratitude envers ses fans :

"Le Grand Bercy sera Full de chez Full le 4 février ! Un plaisir indescriptible pour moi de rendre cette force au public qui m’a mis là où je suis. Je vous exprime ici ma gratitude avant de le faire musicalement sur la scène de l’Accor Arena dans quelques jours."

Ce succès est d’autant plus remarquable qu’il a été obtenu sans promo, sans interview radio, ni campagne publicitaire, et sans soutien des grands médias rap. Pour Rohff, c’est la preuve que son authenticité et son lien direct avec son public restent ses plus grandes forces. Avec humour, il ajoute :

"C’est cool d’être aussi 'Finito' et de pouvoir remplir une si grande salle juste avec un téléphone allongé sous une couette faut le faire c’est beau non ?😂🤣"

Une carrière exemplaire

L’interprète de "Fitna" revient également sur son parcours, marqué par une détermination sans faille, malgré les épreuves et les défis :

"J’ai travaillé jusqu’à pas d’heure comme un acharné pendant 25 ans avec la passion, l’amour et le respect de l’art, le cœur, les tripes et ce malgré toutes mes épreuves en terrain plutôt hostile. Je ne rentre pas dans leurs petites cases, je ne suis pas contorsionniste. Je n’ai jamais triché ! Je viens d’Afrique moi je savais même pas parler le français."

Cette trajectoire inspirante rappelle à quel point Rohff a toujours su avancer contre vents et marées, porté par sa passion pour le rap et un profond respect pour ses fans.

Un message d’espoir pour tous

Pour conclure, Rohff adresse un message fort et inspirant à ses fans, les incitant à croire en eux malgré les obstacles :

"Ne doutez jamais de vous quand on vous néglige ou qu’on prend de haut vos travaux […] Gardez vos convictions ! Croyez en vous. Soyez patient, humble et lucide. Allez tout droit ! Vous allez en inspirer plus d’un."

En remplissant une seconde fois le Grand Bercy, Rohff prouve que la passion, la résilience et le travail permettent de surmonter tous les obstacles. Rendez-vous le 4 février pour célébrer cette légende vivante du rap français !