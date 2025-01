A$AP Rocky : le juge drague sa mère pendant son procès

A$AP Rocky est un peu un mystère. Il devait être le prochain GOAT lorsqu'il a explosé dans les années 2010, mais il a finalement complètement disparu de la scène rap. La seule fois où on parle de lui désormais, c'est pour dire qu'il est le "mec de Rihanna", ou alors pour ses affaires judiciaires. Car bien que le rappeur ait arrêté les bêtises il y a un bout de temps, certaines affaires sont toujours en attente de jugement, comme la fusillade sur son ex-pote, A$AP Relli, pour laquelle Rocky est en procès actuellement. Un procès pendant lequel le juge n'a pas hésité à flirter avec sa mère...

Un des surnoms d'ASAP Rocky était "Lord Pretty Flacko", car le gars était plutôt BG, et assez élégant dans ses sapes à l'époque. Visiblement, ça ne vient pas de nulle part : la daronne serait une petite douceur. C'est en tout cas ce qu'a remarqué le juge Mark S. Arnold pendant le procès. Il s'est même permis des remarques assez inhabituelles pour un officier de justice, après avoir demandé à Rocky qui étaient les personnes présentes à ses côtés dans la salle. Le rappeur lui répond alors : "c'est ma mère et ma soeur".

Los Angeles County Superior Court Judge Mark S. Arnold to A$AP Rocky's mother:



"You must have had him when you were about 7?"



Rocky's mother tells the judge she was 26.



"You are very beautiful. That's on the record," Judge Arnold says.