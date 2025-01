SDM rend hommage à une légende de la chanson française !

Et ce n'est pas un rappeur !

SDM a plié 2024 !

SDM a vécu une année 2024 riche en émotions ! Son album ALVALM a été certifié platine en seulement un mois, et son morceau phare Cartier Santos est devenu diamant, établissant un record en étant le morceau le plus rapide à atteindre cette certification en 2024. Mais ce n’est pas tout pour le rappeur du 92i.

Celui qui a récemment collaboré avec Rim’K a également brillé hors du rap. Très sollicité, il a participé à des événements majeurs comme la seconde édition de l’Eleven All-Star, organisée par le streameur AmineMaTue, ainsi qu’au match de charité Stream For Humanity, qui a eu lieu ce dimanche 19 janvier.

Alors qu’il poursuit la promotion de son album, SDM a été l’invité de l’émission C à Vous, où il a évoqué sa carrière et partagé un hommage inattendu à l’artiste qui l’a profondément inspiré. Et non, il ne s’agit pas de Booba ou d’un autre rappeur. L’homme en question est Charles Aznavour, une véritable légende de la chanson française.

Un hommage à Charles Aznavour

L’influence de Charles Aznavour est telle qu’on la retrouve directement dans l’album de SDM. Le morceau intitulé Hier encore est une référence directe à la célèbre chanson éponyme de l’icône française. Lors de son passage à l’émission, SDM a révélé que sa chanson préférée d’Aznavour est Comme ils disent.

"J’aime tellement comment il interprète la vie de quelqu’un d’autre, comme si c’était la sienne. Pour moi, c’est de l’art. Comme un réalisateur de film qui va trouver un acteur capable d’incarner un autre rôle. Ça me touche. Il m’a inspiré, c’est un artiste incroyable."

Ce témoignage sincère montre une autre facette du rappeur, qui puise son inspiration bien au-delà des frontières du rap, en s’imprégnant d’artistes intemporels capables de raconter des histoires avec une émotion brute.