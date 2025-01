"Def Jam : Fight For Glory" bientôt sorti après des années d'attente ?

Alors que le jeu "Def Jam : Fight For NY" est devenu un classique, on devrait enfin avoir droit à un nouvel épisode de la saga.

Pour tous les fans de musique, Def Jam représente un label mythique, grâce auquel pas mal de rappeurs légendaires ont explosé, comme LL Cool J, Public Enemy, et bien d'autres. Mais pour ceux qui avaient une PlayStation 2, Def Jam renvoie directement à un des jeux de combats les plus mythiques de l'histoire du jeu vidéo : "Def Jam : Fight For NY". Un jeu sorti en 2004 dans lequel vous pouviez croiser les plus grands rappeurs de l'époque, comme Snoop Dogg, Busta Rhymes, Method Man et bien d'autres, pendant des combats d'une rare violence. Selon nos informations, on pourrait rapidement avoir droit à un nouvel épisode de la saga !

En effet, l'information commence doucement à faire le tour de Twitter aux Etats-Unis, où elle a été très commentée : "Def Jam : Fight For Glory" serait en ce moment dans sa phase de conception et pourrait sortir prochainement, soit courant 2025, soit au tout début de l'année 2026 selon les sources. Il s'agirait là du quatrième volume de la saga vidéoludique Def Jam, après "Vendetta", "Fight For NY", et "Icon", sorti en 2007, qui avait complètement floppé. Le retour de la saga presque 20 ans après son arrêt, voilà qui serait une première dans l'histoire du jeu vidéo, mais on espère vraiment qu'il ne s'agit pas d'un fake.

Par contre, la nouvelle n'a pas fait que des heureux parmi les fans de rap et de jeux vidéos aux USA. En effet, plusieurs fans, notamment sur Reddit, ont fait part de leurs doutes quant au casting de rappeurs "nouvelle génération" qui seraient probablement intégrés au jeu : est-ce qu'un Lil Uzi Vert vs Lil Baby aurait autant de saveur qu'un Xzibit vs Snoop Dogg dans un jeu de combat ? Pas sûr. De plus, à l'époque, le jeu vidéo n'avait quasiment filé aucun billet à personne pour apparaître dans le jeu. Aujourd'hui, vu l'état du rap game, infesté d'agents et d'avocats, pas sûr que ça puisse se faire aussi facilement...

Mais on est quand même très curieux de voir ce que ça donnerait, et vous ?