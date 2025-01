Vald tease son nouvel album : "Les autres ont fait 2 morceaux de rap et 10 douilles, moi c’est l’inverse"

Le rappeur le dit lui-même : c'est de la bonne sauce !

Vald fait son retour !

C'est imminent ! Après plusieurs rumeurs et beaucoup d'attente, Vald s'apprête à faire son grand retour avec un nouvel album en 2025. Cette fois-ci, ce n'est plus une simple supposition : le rappeur, qui est en clash avec Booba, a confirmé que son projet verra le jour durant le premier trimestre de l'année. Une annonce qui ravit déjà les fans, curieux de découvrir ce que l'un des artistes les plus intrigants de la scène rap française leur réserve.

Après la sortie de son album "V" et sa réédition "VV5" en 2022, Vald avait connu un accueil en demi-teinte. Loin des succès unanimes d'albums cultes comme "Agartha" ou "XEU", ces projets n'ont pas convaincu tous ses auditeurs. Pourtant, Vald n'a jamais cessé d'être une figure majeure de la scène !

"On a une bonne sauce"

Dans une récente interview, Vald a levé le voile sur l'identité de ce nouvel album. Et bonne nouvelle : il promet un projet pur rap. En effet, il déclare :

“J’pense qu’on a une bonne sauce, c’est du rap, c’est sûr que c’est du rap. Tu vois les albums que les autres ils font, genre 2/3 morceaux de rap et 10 douilles ? Nous c’est l’inverse, 10 morceaux de rap et 2/3 douilles.”

Des mots forts qui confirment l'envie de Vald de revenir à ses fondamentaux et de proposer un projet solide, authentique, et dédié aux puristes du genre.

Qu'attendre de ce nouvel opus ? Difficile à dire pour l'instant, mais les promesses sont alléchantes. Avec cette déclaration, Vald semble vouloir renouer avec ce qui a fait son succès initial : des textes incisifs, une énergie brute, et une production soignée.

Alors prêt à découvrir cette “bonne sauce”.

@raplume On a posé quelques questions à Vald au sujet de son retour cette année ! 🤫 @VALD @DOUMSI ♬ son original - Raplume