La scène surréaliste de Diddy en prison... avec une moto !

Au moins, Diddy n'a pas l'air de s'ennuyer en prison.

Comme vous le savez, l’affaire Diddy ne cesse de faire parler d’elle. Depuis plusieurs semaines, les rebondissements s'enchaînent autour de l'ex-producteur, et des témoignages glaçants sur ses fameuses soirées continuent de circuler sur les réseaux sociaux, noircissant chaque jour un peu plus son dossier. Condamné à rester derrière les barreaux, l’artiste a tenté à plusieurs reprises de demander une libération conditionnelle contre une somme d’argent conséquente. Mais ses demandes ont toutes été automatiquement refusées.

Son avocat, cherchant à défendre son client, a récemment expliqué que Diddy vivait un véritable enfer en prison. Il aurait perdu du poids et paraîtrait amaigri, selon ses dires. Toutefois, une vidéo incroyable vient de fuiter sur les réseaux sociaux, créant un véritable buzz et contredisant totalement ces affirmations.

Diddy en Y avec sa moto

Dans cette vidéo, Diddy apparaît au volant d’une moto, roulant tranquillement... à l’intérieur même de la prison ! Une scène tout droit sortie d’un film surréaliste.

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre, et elles sont pour le moins... moqueuses. Parmi les commentaires les plus viraux, on peut lire :

"Si c’est vraiment lui, même El Chapo n’est pas aussi à l’aise au placard !"

"Il roule pour échapper aux tourments de ses crimes."

Ce nouvel épisode ne fait qu’alimenter les discussions autour de la vie carcérale de Diddy, qui semble tout sauf ordinaire. Si certains internautes ironisent sur son apparente capacité à se "débrouiller" même derrière les barreaux, d’autres pointent du doigt les privilèges qu’il pourrait obtenir grâce à sa fortune et son influence.