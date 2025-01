Big Pun, fusillades, course : les folles anecdotes de Xzibit

A l'époque où Xzibit traînait avec Big Pun, il a vu pas mal de choses !

On dit que les meilleurs partent les premiers, et le dicton se vérifie particulièrement bien dans le rap. Tupac, Biggie, Prodigy, Pop Smoke, XXXTentacion ou encore Big Pun, ils manquent tous beaucoup à cette musique. Parmi eux, Big Pun, légende du Bronx, est peut-être celui qui est le moins mis en lumière, pourtant il est un véritable taulier du rap game, avec un "delivery" et un flow impressionnants, et surtout une manière de vivre qui fait qu'il reste dans les mémoires. Xzibit s'en rappelle très bien, puisqu'il traînait beaucoup avec lui à l'époque, et il a choisi de nous ressortir ses plus belles anecdotes sur le Big Punisher.

Des impacts de balles sur le tour bus

Il fût un temps où le terme "gangsta rap" signifiait véritablement quelque chose : il y avait une vraie différence entre le rap "classique" et les "gangstas", qui vivaient une vie beaucoup moins tranquille, alors qu'aujourd'hui tout le monde semble vouloir jouer au gangster, surtout ceux qui n'ont rien vécu. Pas de ça avec Big Pun, qui était un véritable écorché vif qui allait jusqu'au bout du bail, tant pis si c'était dangereux. Lors d'un entretien avec Bootleg Kev, Xzibit se rappelle :

On a fait cette première tournée promo ensemble. On avait deux bus. Je crois qu'on était sur la côte Est, en train de faire route vers Detroit ou Flint. Leur bus s'est pété, et Pun avait sa famille avec lui, donc il m'a demandé s'ils pouvaient monter. Donc ils viennent tous dans mon bus. Je savais que ça allait être dingue mais je ne me doutais pas à quel point. Donc ils essaient d'avoir un hôtel, parce qu'ils ne veulent plus être dans notre bus plus longtemps, ils ont l'impression de déranger. Ils ont appelé une voiture et c'est un vieux renoi à l'ancienne, avec un mulet, qui arrive en Limousine. Il sort de là avec un comportement... C'était comme regarder un film muet, tu peux voir juste à son langage corporel qu'il n'aime pas trop ce qui se passe. Il ouvre sa gueule genre : "vous pouvez pas tous rentrer dans ma voiture bande d'enfoirés". Tout le Terror Squad est avec Pun. Puis je le vois lever ses mains en l'air et je me dis "ça ne va pas bien finir...". Et tous les gars du Terror Squad finissent par lui courir après autour de la voiture. C'était incroyable.

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque le soir, ils avaient donc un concert de prévu, dans une ville du Michigan. Un concert qui ne s'est pas passé comme prévu :

Il y avait un gars dans le Terror Squad qui s'appelait Bobbie The Boxer, il était sur scène avec Pun. Bobbie parle de quelque chose qui se passe au premier rang, et ça y est, le film muet recommence (rires). Alors y a quelqu'un qui se met à jeter un truc, puis il y a une bagarre. Et la bagarre arrive sur scène, finalement. Et là, un gars de l'équipe sort un flingue et tire en l'air. Baw ! Le mec sort son flingue d'une mallette au milieu de la scène.

Evidemment, ça crée une panique dans la foule et les gens se ruent pour sortir de la salle. Xzibit et toute sa team finissent par retourner dans leur tour bus, mais ils voient alors que les flics sont sur place.

Le gars a jeté son flingue dans la poubelle, mais il n'y avait pas de déchet dans la poubelle, donc tu entends bien le truc résonner. Donc les flics arrivent et mettent leur torche en plein sur le flingue, et ils demandent 'qui a jeté ça là?'. Puis, menottes pour tout le monde.

Quelques heures plus tard, Xzibit et son équipe finissent par être autorisés à quitter le poste, et retournent à leur tour bus. Mais ils découvrent alors qu'un groupe de personnes qui étaient au concert a recherché activement le Terror Squad : "donc maintenant on veut juste s'exfiltrer rapidement, mettre tout le monde dans le bus et se barrer d'ici. Je veux dire, ils ont quand même tiré sur le bus et tout... C'était dingue. On ne s'emmerdait jamais ! (rires)".

Effectivement, on imagine qu'une tournée avec Big Pun et tout le Terror Squad, ça devait être tout sauf ennuyeux ! Heureusement, personne n'a été blessé ce soir-là, à part ceux qui ont reçu quelques bonnes patates de la part des membres de la team. Une sacrée histoire...