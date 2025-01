Travis Scott fait sensation lors du premier show WWE sur Netflix !

Le rappeur était présent pour un show historique !

Une première mémorable pour le catch et Netflix

Le 6 janvier restera gravé dans l’histoire du divertissement. Cette date marque le lancement de la première émission de WWE Raw sur Netflix, un événement qui a captivé l’attention des fans de catch du monde entier. Que vous soyez passionné de catch ou simple curieux, ce show exceptionnel a été l’un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux, et pour cause : il a offert un mélange explosif de rebondissements, de performances spectaculaires et… une dose de rap iconique !

Travis Scott fait le show

En effet, la soirée a pris une tournure inoubliable avec l’apparition surprise de Travis Scott. Le rappeur texan, connu pour ses performances incendiaires et son univers artistique unique, a fait une entrée digne d’une superstar de la WWE à Los Angeles. Arrivant avec un joint à la main, il a littéralement enflammé l’arène avec son morceau "FE!N" en fond, extrait de son dernier album.

Mais ce n’est pas tout ! Le rappeur, qui prépare activement un nouvel album pour 2025, s’est présenté avec une ceinture de champion à la main. Était-ce une déclaration implicite de son statut de "champion du rap" ? Une chose est sûre, son apparition n’a laissé personne indifférent. En bon showman, Travis a également accompagné la superstar WWE Jey Uso pour son entrée dans l’arène, créant un duo inattendu mais parfaitement en phase avec l’ambiance explosive de la soirée.

L’ENTRÉE DE TRAVIS SCOTT CETTE NUIT À LA WWE AVEC UN JOINT À LA MAIN 😭



EN DIRECT SUR NETFLIX. #WWERaw



pic.twitter.com/QQCI3MZ0MH — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 7, 2025

Les fans de rap et de catch s’accordent à dire que cette collaboration était l’un des moments forts de la soirée. Et pour couronner le tout, Travis Scott, qui considère The Weeknd comme le plus grand artiste de tous les temps, a montré qu’il sait également laisser son empreinte dans d’autres univers.

🚨 TRAVIS SCOTT AVEC THE ROCK CETTE NUIT LORS DE LA SOIRÉE #WWERaw



IL VA FAIRE SES DÉBUTS À LA WWE CE SOIR.



pic.twitter.com/SoVrSwZQwT — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 7, 2025

Ce premier show WWE sur Netflix restera gravé dans les annales, et Travis Scott y a joué un rôle clé en apportant sa touche unique à une soirée déjà légendaire. Si l’histoire de la WWE et du rap devait se croiser à nouveau, on espère que Travis sera encore de la partie !