Lil Durk : le procès pour meurtre repoussé en octobre

Le rappeur va passer un bout de temps à l'ombre.

C'est une des nouvelles dont on se serait bien passés à la fin de l'année 2024 : Lil Durk, porte-drapeau de la scène rap de Chicago (tout comme Chief Keef par exemple) et un des créateurs de la drill US originelle, a été arrêté et placé en détention pour avoir commandité un meurtre. Une arrestation qui a fait pas mal de bruit, puisqu'elle arrivait au moment où une autre star du rap US, Young Thug, était libérée. On en sait désormais un peu plus sur ce qui a motivé l'arrestation, en revanche il va falloir pour connaître la décision de la justice : le procès n'aura finalement lieu qu'en octobre.

La détention va être longue

C'est devenu une sorte de coutume aux Etats-Unis, en particulier en ce qui concerne les affaires dans lesquelles des rappeurs sont impliqués : les procès sont constamment repoussés vers des dates lointaines. On ne sait pas si c'est juste parce que les tribunaux sont surchargés, ou si c'est surtout pour emmerder les rappeurs, mais ce qui est certain c'est que Young Thug avait passé deux ans en prison avant que son procès ait lieu. Lil Durk, lui, devait passer devant les juges au moins de janvier 2025 mais finalement, le procès n'aura lieu que le 14 octobre prochain.

Il faut dire que l'équipe de défense de Lil Durk aura fort à faire sur cette période : les autorités ont apparemment mis la main sur plus de 230 Gigabytes de données reliées à l'affaire. Des enregistrements vidéos, des images de surveillance, des enregistrements vocaux, et environ 20 000 pages de rapport. Un dossier qui est devenu "tellement inhabituel et tellement complexe qu'il n'est pas raisonnable d'espérer une préparation efficace pour toute la phase d'avant le procès, ou pour le procès lui-même, dans les délais prévus par le Speedy Trial Act", d'après la justice.

Rapper Lil Durk is looking at a new trial date of October 14 in his murder-for-hire case in Los Angeles, according to a stipulation today from federal prosecutors and the defense. pic.twitter.com/XtMjADEOPd — Meghann Cuniff (@meghanncuniff) December 31, 2024

Un procès repoussé en octobre 2025, ce qui fait que Lil Durk aura donc passé une année en détention. On rappelle que cette interpellation concerne une affaire de meurtre, que le rappeur est accusé d'avoir commandité. Une affaire qui pourrait être reliée à l'assassinat de son frérot King Von, à la suite d'un beef avec Quando Rondo.