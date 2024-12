Drake veut créer le "God's Plan TV Show"

Il en a même déjà parlé à Jeff Bezos.

On n'aurait jamais cru dire ça au début de l'année 2024, mais Drake semble bel et bien en train de perdre sa place de numéro 1 du rap game mondial, après les suites de son clash avec Kendrick Lamar. Si le rappeur a été globalement vaincu par son adversaire, il a surtout perdu de son aura en annonçant qu'il voulait porter plainte contre son label et des plateformes de streaming qui auraient un peu trop poussé le morceau" Not Like Us" de Kendrick Lamar de manière pas très fair-play. Mais ça n'empêche pas le canadien de continuer à multiplier les projets, comme le "God's Plan TV Show", un concept tout droit sorti de son imagination.

Un concept déjà pitché à Jeff Bezos et Amazon

Vous vous souvenez sans doute du clip de "God's Plan", qui doit être à plus de 1,5 milliard de vues à l'heure ou nous parlons, chose qu'on voit très rarement dans le rap game. Lors d'un stream avec Adin Ross, streamer américain, Drake a affirmé qu'il voulait élargir le concept du clip, dans lequel il distribue de l'argent à des gens qui passent. Cette fois, Drizzy voit les choses en beaucoup, beaucoup plus large : il voudrait parcourir le monde, en distribuant des liasses aux personnes dans le besoin. Pour cela, il irait à la rencontre de milliardaires un peu partout autour du globe, en les emmenant distribuer des tals aux gens.

Drake reveals he wants to create his own 'The God's Plan' charity TV show 👀



He also said he pitched it to Jeff Bezos & Amazon. pic.twitter.com/mZIJl56DjU — NFR Podcast (@nfr_podcast) December 27, 2024

Une idée que le rappeur aurait déjà soumise à Jeff Bezos, patron et fondateur d'Amazon, comme l'a raconté le rappeur lui-même. Malheureusement, le patron a visiblement refusé le concept, ce qui n'a absolument pas diminué la motivation de Drake qui tient à son projet. Il voudrait en produire une dizaine d'épisodes par an, ce qui pourrait bien marcher.

Pas sûr que ça suffise à faire remonter sa cote de popularité, mais ce qui est sûr, c'est que son album avec PartyNextDoor annoncé pour 2025, lui, devrait à nouveau refaire parler de Drake en bons termes !