Gims et Demdem séparés ? Booba jubile !

Fin du couple Gims / Demdem ?

Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Gims et sa femme ? Les derniers éléments laissent planer le doute. Depuis leur mariage en 2005, Gims et Demdem semblaient former un couple solide, avec cinq enfants et une vie publique harmonieuse. Mais les récents messages énigmatiques publiés par Demdem sur ses réseaux sociaux sèment le trouble.

L’épouse du célèbre rappeur, devenue une figure incontournable des médias et très active sur Instagram, a partagé une story qui a interpellé ses abonnés :

"Lorsqu’un homme ne veut pas changer, il trouvera une femme qui accepte son style de vie, afin qu’il n’ait pas à grandir. C’est pourquoi ces hommes ruinent souvent les relations avec les femmes fortes, car elle fixe des limites et maintient des normes élevées. Ne pense jamais que tu n’es pas assez pour ces hommes, chérie. La plupart du temps, vous êtes tout simplement trop pour eux à gérer et ils recherchent une femme plus faible qui accepte le strict minimum."

Un message chargé de sous-entendus, qui pourrait refléter des tensions au sein de leur couple. Ce n’est pas tout : Gims et Demdem ne se suivent plus sur les réseaux sociaux, un détail qui n’a pas échappé aux internautes.

Et c'est la que Booba arrive !

Dans cette affaire, Booba, éternel rival de Gims, n’a pas manqué l’occasion de réagir avec son style bien connu. Le rappeur, qui entretient un clash virulent avec l’ex-membre de la Sexion d’Assaut, a sauté sur l’opportunité pour se moquer sur son compte X.

Avec un message sarcastique, il a feint d’apporter son soutien à son adversaire :

"Gims ça peut s’arranger entre vous. Vous êtes une équipe, ne baissez pas les bras. Elle t’as trompé mais toi aussi, vous valez mieux que ça les bbl c’est passager. Force à vous deux. Elle sait accueillir retourne vers elle marabout."

Mais Booba n’a pas arrêté là. Il a enchaîné avec une déclaration ambiguë, visant à semer davantage de trouble :

"Demdem par contre il va avoir de gros problèmes au Maroc… il a fait des bêtises."

Enfin, dans un ultime tacle, Booba s’est permis de faire allusion à de potentielles maîtresses de Gims et à une affaire gênante impliquant un membre de la Sexion d’Assaut :

"D’abord y te reste Joséphine la première dame coffrée et ex d’un membre de la Sexion d’Assaut. Antonella c’est mort je crois et Timfa n’en parlons pas hein. Au pire va voler des homms dans les marécages avec ton poto."