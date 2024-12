Booba s'ambiance sur du Gims ? Des images dévoilées !

Le DUC aimerait-il les sons de Gims au final ?

Booba en mode "Spider"

Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, et cela s'applique aussi au DUC ! Alors que Booba enchaîne les clashs avec de nombreux artistes du game, comme Damso, Maes ou Rohff, il prouve qu'il sait faire la part des choses. Malgré les tensions et les piques incessantes, le rappeur peut reconnaître que cela reste avant tout de la musique. Et il peut même s'ambiancer sur les sons de ses ennemis !

La preuve ? À la différence de Rohff – qui n'a pas montré autant de positivité lorsque Booba avait écouté son album – l'interprète de "Dolce Camara" a été vu en boîte de nuit, dansant sur le titre de Gims, "Spider". Une scène plutôt inattendue, surtout quand on connaît leur passé tumultueux.

Rappelons que l’ancien membre de la Sexion d’Assaut a même porté plainte contre Booba. Ce dernier, fidèle à son personnage provocateur, n’hésite jamais à l’attaquer sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette fois-ci, c’est bien B2O qui a été pris en vidéo à son insu, en train de s’enjailler sur le tube de Gims.

Alors, faut-il y voir une nouvelle provocation ou un réel coup de cœur pour le morceau ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : Booba semblait bien s’amuser sur la piste de danse.

Tu peux fuir @GIMS mais tu ne peux pas fuir sa musique, elle te rattrapera toujours.



Yaffa en mode spider



Coucou Winnie @booba pic.twitter.com/O0PViK53hy — warano (@MumpeseB) December 18, 2024