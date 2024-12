Lil Wayne, Snoop Dogg, J.Cole... quand le rap US s'excuse auprès de Kendrick Lamar !

+1000 aura pour Kendrick Lamar !

2024 c'est pour Kendrick Lamar

Mais qu'est-ce qui se passe dans la scène US ? Alors que Kendrick Lamar est actuellement au sommet avec la sortie de son nouvel album surprise "GNX", qui cartonne et est déjà considéré comme l'album de l'année 2024, les regards sont braqués sur lui. L'année 2024 semble avoir été un véritable terrain de jeu pour l'artiste de Compton, toujours présent dans les grands moments du rap.

Entre son élection pour performer au prochain SuperBowl à la Nouvelle-Orléans, ce qui a déclenché un beef avec Lil Wayne, et son clash qui reprend de plus belle avec Drake, ce dernier allant jusqu'à porter plainte contre UMG, ce n’était pas de tout repos pour Kendrick Lamar. Pourtant, une accalmie semble renaître, voire mieux : certains rappeurs, et pas des moindres, ont présenté leurs excuses à l’interprète de "Humble".

D’abord, J.Cole, qui avait sorti des sons attaquant Kendrick, s’est excusé publiquement et a même retiré ces morceaux. Mais ce n'est pas tout. Selon Joe Budden, Lil Wayne préparait un clash avec Kendrick avant de changer d’avis. Finalement, Wayne a appelé Lamar pour le féliciter de sa sélection pour le show du SuperBowl, en déclarant :

“On s’est appelés et je lui ai souhaité le meilleur. Il a compris à quel point c’était important pour moi, donc il a intérêt à tout déchirer !”

🚨 LIL WAYNE a révélé cette nuit qu'il avait contacté Kendrick Lamar pour le féliciter du SuperBowl !



FIN DU DRAMA ❌ pic.twitter.com/S4GcjFUW6T — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 17, 2024



FIN DU DRAMA ❌ pic.twitter.com/S4GcjFUW6T — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 17, 2024

Enfin, la réaction la plus surprenante vient de Snoop Dogg. Alors qu’il vient de sortir un album en commun avec Dr.Dre, Snoop avait récemment partagé le morceau de Drake, "Taylor Made Freestyle", une chanson qui attaquait Kendrick Lamar. Snoop a publiquement présenté ses excuses :

“Je lui ai laissé un message vocal en lui disant : 'Neveu, c’est oncle Snoop, j’ai compris ton message dans ton album. Je m'excuse, j'aurais pas dû.'”

🚨 Snoop Dogg s'est excusé cette nuit envers Kendrick Lamar pour avoir partager "Taylor Made Freestyle" de Drake !



— FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 18, 2024



Je m'excuse, j'aurais pas dû. » pic.twitter.com/TC93M5Zs4u — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 18, 2024

Des interventions pour le moins surprenantes, qui montrent que Kendrick Lamar s’impose plus que jamais comme une figure centrale et respectée de l’industrie. Il ne manquerait plus que Drake lui-même s’excuse... mais les chances semblent faibles. Affaire à suivre !