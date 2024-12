50 Cent trolle Jay-Z, Drake et Diddy

50 Cent est vraiment le plus gros troll de l'histoire de ce jeu.

Si musicalement, 2024 n'aura pas été l'année la plus marquante de l'histoire du rap US (on en est même très loin), on peut dire qu'on se sera bien amusés niveau gossip et clashs. Car entre le clash de Drake et Kendrick, Drizzy qui décide de porter plainte, Diddy dans la sauce jusqu'au cou, et maintenant même Jay-Z qui se retrouve lui aussi accusé, même si accusations ont l'air un peu bancales quand on s'intéresse à la question. Tout ça, c'est évidemment du pain béni pour un troll comme 50 Cent, qui ne loupe jamais une occasion de se foutre de la gueule du game.

50 Cent en mode pressing tout terrain

50 Cent est connu pour aimer foutre la merde et s'amuser avec les dossiers des autres. Alors forcément, quand plein de collègues se retrouvent dans des affaires louches, il en profite pour faire rire la galerie. De passage en interview chez Big Boy TV, il a d'abord tenu à clarifier ses relations avec Jay-Z et Diddy, les deux parias du rap US en ce moment :

Je n'a jamais eu de problèmes avec Puff qui me font dire que je ne l'aime pas. Mais je n'aime pas certaines choses qu'il aurait fait, et qui me rendent mal à l'aise. Si on était encore dans la rue tous les deux, il y aurait sûrement eu des problèmes. Mais on n'y était pas. Avec Jay, ce n'est pas ça du tout. C'est juste de la compétition amicale.

Heureusement qu'il a précisé ça, car d'un autre côté, il s'est bien foutu de la gueule de Jay-Z sur Instagram depuis le début de la semaine, avec notamment un post Instagram dans lequel il demande "est-ce que le Super Bowl aura bien lieu ? C'est pour un pote", puis un autre dans lequel il a carrément repris une photo de Jay-Z, Beyoncé et leur fille Blue Ivy sur le tapis rouge de la première projection du film "Mufasa". En légende, on peut lire : "Jay-Z a dit : 'ils disent que j'ai violé un enfant ? Que tout le monde s'habille, on va aller voir Mufasa'". Un troll sarcastique comme seul Fifty sait en faire, même s'il a avoué dans son interview chez Big Boy TV qu'il ne pensait pas que Jigga soit coupable.

Dans le même genre de délire, 50 Cent n'est pas venu les mains vides : il avait visiblement la ferme intention de troller Drake un petit peu. En même temps, le canadien mérite d'être trollé, lui qui veut porter plainte après avoir perdu son clash. Du coup, Fifty s'est ramené à l'émission avec la liste de tous les "opps" de Drake, tous ceux contre qui il est en embrouille depuis le début de la carrière, et ça fait un paquet de monde. Une manière de sous-entendre que le problème vient peut-être un peu de lui, sans doute.

50 Cent revealed Drake’s opps list during his interview with Big Boy, and someone tell me why Kick streamer Cheesur is on it 😭😭😭 pic.twitter.com/42aQDD8f8c — FearBuck (@FearedBuck) December 10, 2024

Une liste sur laquelle on retrouve des streamers, mais aussi des rappeurs inattendus comme Busta Rhymes, ou encore Rihanna, Pharrell, Roddy Ricch, bref, quasiment tout le rap game US au final. Fifty est vraiment le "top troller" qu'il pense être.