50 Cent et Young Buck au tribunal pour 250 000 dollars

Les deux ex-membres du G-Unit ne sont apparemment pas prêts à enterrer la hache de guerre.

A l'image de Booba en France, il ne fait pas toujours bon de travailler avec 50 Cent lorsque vous êtes rappeurs. Car comme toutes les collaborations, celle-ci peut s'arrêter du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre et à partir de là, il y a de grandes chances que vous deveniez son ennemi juré. Et il ne fait pas bon d'être l'ennemi de 50 Cent, lui qui a la rancune plutôt tenace et une très bonne mémoire (sauf pour se rappeler ses propres fautes). Young Buck, ancien membre du G-Unit, en sait quelque chose, lui qui avait été dégagé du label en 2008 à cause de son "comportement problématique". Depuis, Fifty lui voue une haine féroce, qui a même emmené les deux rappeurs devant les tribunaux cette semaine.

Tout ça pour 250 000 dollars

Cela fait dix ans que l'embrouille entre Young Buck et son ancien label dure, pour une raison bien simple : le label a toujours affirmé qu'il avait versé un quart de million de dollars à Buck, et ce dernier déclare qu'il n'a jamais reçu cet argent, accusant donc 50 Cent et son label d'être des mauvais payeurs. Plus tard, c'est Fifty qui a accusé Buck de ne pas avoir remboursé ces 250 000 dollars, qui devaient être une sorte d'avance, on imagine, une pratique courante dans l'industrie.

De son côté, Young Buck et son avocat affirment n'avoir jamais vu la couleur de l'argent, ils clament donc qu'ils n'ont rien à rembourser. Mieux, selon l'avocat, "le contrat en question est inapplicable selon la loi de New-York. Pour qu'un contrat soit reconnu par la loi, il doit y avoir un accord clair de tous les partis concernant les conditions matérielles, et doit respecter toutes les décisions de justice précédentes".

Une bien triste histoire, entre deux membres d'un label mythique de l'histoire du rap US. D'autant plus triste qu'on n'est pas certains que 50 Cent ait absolument besoin de ces 250 000 dollars et qu'il aurait pu s'abstenir d'envoyer un de ses ex-potes devant le tribunal, après avoir tenté d'empêcher Young Buck de sortir des morceaux pendant plus de dix ans... Car en sortant des morceaux, ça aurait sûrement été plus facile pour lui rembourser ses 250K...