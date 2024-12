La Fouine avertit le game : "Je ne compte pas partir tout de suite"

Une belle résurrection pour le rappeur de Trappes !

La Fouine revient en force avec "Capital du Crime Radio"

Le retour de La Fouine dans le rap game, c’est du sérieux ! Avec sa mixtape "Capital du Crime Radio", le rappeur de Trappes frappe fort. Plus de 8.000 ventes en première semaine, un score qui le propulse dans le top 10 des charts, devançant des gros noms comme Ninho, Niska, et KeBlack. Une performance impressionnante pour une figure du rap des années 2000, qui semblait avoir perdu sa place au fil des années.

Mais pour Fouiny, ce retour, c’est bien plus qu’un simple coup d’éclat. Dans une interview donnée à Libération, il s’est confié sur les années difficiles qu’il a traversées. Après avoir dominé la scène rap, il a vécu une période de traversée du désert qui l’a profondément marqué.

"On le sent à travers l’énergie, plus encore que dans les textes. J’entrais en studio, mais je n’étais pas satisfait de ce qui ressortait. Les clashs, mais pas que, ont joué. Je me suis enfermé dans une spirale négative. À force de vouloir te défendre, tu oublies de faire de la musique."

Le rappeur explique aussi comment il s’est senti déconnecté de son public :

"Psychologiquement, humainement et artistiquement, j’ai perdu quelque chose. J’ai aussi eu l’impression qu’il y avait un désamour du public. Plutôt que de forcer, j’ai préféré partir et me faire oublier."

Un exil pour se reconstruire

Pour retrouver l’inspiration, La Fouine a décidé de s’éloigner de la scène et même de la France. Direction le Maroc, où il pensait pouvoir se ressourcer. Mais cette pause n’a pas été de tout repos :

"Loin d’ici, j’ai eu l’impression de revivre mes années en prisn. Tu te retrouves tout seul dans une villa. Je ramenais des filles, j’allais dans les clubs, je fumais. C’était la débauche. Mais rien de tout ça ne m’a rendu heureux. Pendant cinq ou six ans, c’est comme si quelque chose me serrait dans la poitrine."*

Il avoue aussi que la notoriété qu’il a connue jeune a joué un rôle :

"Je cherchais la maturité, mais c’est vraiment compliqué quand tu donnes trop de succès à un gamin de 25 ans."

Avec son retour, La Fouine veut prouver qu’il a encore des choses à dire :

"Mon objectif est de refaire ma petite place dans le rap français, car je ne compte pas repartir tout de suite."

Sa mixtape est un message clair : le rappeur n’est pas là pour une visite éclair. Le game est prévenu : Fouiny est bel et bien de retour, et il compte bien laisser sa marque une fois de plus.

Alors, qui est prêt pour la suite ? La Fouine, lui, semble plus déterminé que jamais.