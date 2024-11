Kanye West accusé d'une nouvelle agression sexuelle

Comme pour Diddy, les plaintes envers Kanye semblent se multiplier de semaine en semaine...

La semaine dernière était une semaine un peu étrange à vivre pour les fans de Kanye West, qui sont encore nombreux, on le sait et c'est normal : le gars est fort. Il y a quelques jours, on fêtait d'ailleurs l'anniversaire d'un de ses meilleurs albums, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", sur lequel on voyait déjà l'avance qu'il avait par rapport aux autres producteurs et rappeurs de l'époque. Mais c'est aussi à la fin de la semaine dernière qu'on apprenait que le rappeur été poursuivi une nouvelle fois, encore pour agression à caractère sexuel, par une top model lors du tournage d'un clip il y a plusieurs années.

Une agression complètement folle...

On le sait, Kanye West a un ego surdimensionné, et il est à côté de ça un sacré obsédé sexuel, même depuis qu'il s'est mis à croire en Dieu un peu plus fort ces dernières années et qu'il se prend pour Jésus. Tout cela ne l'empêche absolument pas de se comporter comme un gros dégueulasse avec de vrais problèmes mentaux, comme avec son assistante (histoire à lire ici), ou avec une top model venue pour le tournage d'un clip, comme c'est le cas dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. La plaignante s'appelle Jenn An, et a participé à une émission de téléréalité il y a plusieurs années, "America's Next Top Model".

L'agression dont elle se plaint aurait eu lieu sur le tournage du clip du remix de "In For The Kill", un titre de La Roux sur lequel Ye était présent. Un tournage qui a rapidement dégénéré d'après Jenn, à partir du moment où Kanye a demandé à l'équipe de tournage : "Donnez moi la fille asiatique". Il a alors commencé çà filmer une scène assez dégradante : habillée en lingerie très fine, elle est filmée pendant que Kanye West l'étrangle à deux mains en l'étouffant, avant d'enfoncer plusieurs doigts dans sa gorge, les faisant entrer et sortir afin de simuler du sexe oral.

Tout ça aurait duré plus d'une minute et ensuite, Kanye se serait exclamé : "C'est de l'art. C'est du putain d'art. Je suis comme Picasso". Un parallèle étrange de la part de Ye, avec un artiste peintre qui aimait beaucoup maltraiter les femmes, lui aussi... Visiblement, les séquences n'ont pas été gardées pour le clip final, et on comprend pourquoi.