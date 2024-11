Hamza présent sur l'album de Rihanna ?

L'annonce avait fait beaucoup de bruit lorsqu'elle avait été faite il y a quelques jours : Rihanna pourrait bien annoncer sa retraite musicale prochainement, elle qui a avoué lors d'une conférence de presse que "Dieu avait d'autres plans pour elle" que la musique. On ne sait pas dans quelle mesure cette déclaration est sincère ou vraie, mais ce qui est sûr c'est qu'on a rien vu de nouveau de sa part depuis "Anti" en 2016. 8 ans, c'est très long, surtout dans l'industrie musicale actuelle, mais la chanteuse pourrait pourtant bientôt faire son retour avec un nouvel album, sur lequel Hamza pourrait bien être présent ! C'est DJ Snake qui a vendu la mèche.

Le fait de voir Hamza s'exporter jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique serait complètement logique, lui qui a clairement le flow le plus ricain de toute la francophonie, et qu'on a même surnommé à quelques reprises le Drake belge, ou le Young Thug belge en raison de sa musicalité. Après son feat avec Offset sur son dernier album "Sincèrement", on peut s'attendre à voir le Big H franchir encore une étape : le rappeur pourrait apparaître sur le prochain album de Rihanna. C'est DJ Snake, de passage chez Naskiq, qui a leaké l'information.

Find 'été, je suis en studio aux States, avec l'équipe de Rihanna. Et j'étais en train de finir le "Diana", avec Hamza. Je joue le "Diana", et là tout le monde s'arrête dans le studio [...] et tout le monde s'arrête et ils disent : 'Mais c'est ça qu'on veut'.

Et là ils me disent 'est ce que ce mec là il peut bosser pour Rihanna parce qu'il a des mélodies de ouf'. Et ça, j'en ai même pas parlé à Hamza encore. Je savais que Hamza était en train de bosser en studio, mais en vrai, on peut faire des trucs pour Rihanna, pour son nouvel album. Et en vrai, Hamza il a des mélodies de zinzin, il est vraiment fort, donc Hamza chanté par Rihanna, c'est chaud !