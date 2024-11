Eminem trollé par Lil Pump après la victoire de Donald Trump

Le jeune "rappeur" de 24 ans aime bien prendre des risques...

Donald Trump, le président du rap US ?

On n'aurait jamais cru dire ça un jour, mais on dirait bien que le rap game US est en train de prendre un sérieux virage Républicain, en devenant de plus en plus pro-Trump. C'est pourtant tout sauf un hasard : l'amour de la richesse ostentatoire, le droit de tirer avec son flingue, et surtout, la baisse des taxes, voilà toutes les convictions qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les textes des rappeurs US, chaque année un peu plus égocentrés. Alors que Trump vient d'être réélu, de nombreux rappeurs se sont félicités, comme Sauce Walka, 50 Cent, sûrement Kanye West (quand il aura récupéré Twitter), mais aussi Lil Pump, qui en a d'ailleurs profité pour allumer Eminem.

Un conflit générationnel et politique

Ce n'est pas la première fois que Lil Pump s'en prend au Slim Shady. Fin 2020, déjà, le jeune rappeur avait lâché un gros "fuck eminem" sur ses réseaux sociaux, affirmant que plus personne n'écoutait son rap de vieillard, avant de s'excuser à demi-mots quelques temps après. De plus, Eminem avait fermement affiché son soutien à Kamala Harris, aux côtés de Barack Obama, qui a d'ailleurs fait une sorte de reprise de "Lose Yourself". La victoire de Trump était donc l'occasion parfaite pour Lil Pump d'allumer Em' à nouveau.

All these rappers that got paid to endorse Kamal Harris you’re fucking losers you can’t pay me to endorse Donald Trump. I stand on what’s right. — Lil Pump (@lilpump) November 6, 2024

Dans un tweet assez violent, Lil Pump déclare : "Tous ces rappeurs qui se sont fait payés pour supporter Kamala Harris, vous êtes des putain de loosers, vous ne pouvez pas me payer pour que je supporte Donald Trump. Je me lève pour ce qui est juste". Puis, dans deux autres tweets, on peut lire "Fuck Taylor Swift" et "Fuck Eminem", pas besoin de traduire cette fois.

Fuck Eminem — Lil Pump (@lilpump) November 6, 2024

Eminem n'avait déjà pas réagi au premier clash de Lil Pump, il y a quatre ans, car c'était un rappeur minable qui ne méritait pas que Em' lui fasse du buzz en le clashant. Il y a de fortes chances pour qu'il ne lui réponde pas non plus cette année, d'autant plus qu'il doit être dégouté d'avoir Trump comme prochain président et il lui faudra sûrement du temps pour refaire parler de lui en public. Quand à Lil Pump, le jeune rappeur doit sûrement savourer le fait qu'il ne devra presque plus rien au fisc américain après les baisses de taxes annoncées par Donald Trump.