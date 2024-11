Sa peine pourrait être aménagée dès mercredi.

Une bien sombre affaire

Pas sûr que le rap français ait déjà connu une affaire aussi sombre que celle de Moha La Squale. Le rappeur parisien était pourtant destiné à de grandes choses, on commençait même à parler de lui pour d'éventuels rôles au cinéma, mais l'aventure s'est arrêtée d'un coup après les premières plaintes de la part de ses ex. Des plaintes qui se sont multipliées, au point où la justice a finalement été forcée d'agir, condamnant le rappeur à 4 ans de prison, dont 3 ans fermes, il y a de ça quelques mois. Ayant déjà passé 17 mois derrière les barreaux depuis le début de l'affaire, le rappeur pourrait bientôt être libéré.

L'hypothèse de l'aménagement de peine

En effet, Le Parisien a révélé que le rappeur pourrait bientôt retrouver sa liberté sous certaines conditions. Moha La Squale et son avocat devraient en effet déposer une requête au tribunal dès le 6 novembre pour une demande d'aménagement de peine, qui sera examinée par le juge d'application des peines, et vu qu'il a déjà passé plusieurs mois en prison, la demande a des chances d'être acceptée.

Condamné pour violences conjugales et séquestrations, le rappeur Moha La Squale bientôt libre ?

La demande n'est pas inhabituelle pour un détenu ayant déjà purgé plus de la moitié de sa peine, et on sait que les prisons de France sont bien trop pleines, ce qui peut inciter les juges à faire sortir quelques individus plus rapidement sous certaines conditions. Par contre, on se rappelle aussi que Moha La Squale n'a pas vraiment été le condamné modèle, lui qui avait tenté de partir en cavale en Allemagne alors qu'il était sous liberté surveillée. Un fait qui pourrait jouer en sa défaveur.