Lil Wayne se dit très touché par le choix du Super Bowl

Un choix regrettable pour le Super Bowl

Vous en avez forcément entendu parler si vous êtes un suiveur assidu de Générations, ou tout simplement un mec qui s'intéresse de près au rap game US : le choix de l'artiste pour le show à la mi-temps du prochain Super Bowl a fait débat. Depuis quelques années, Jay-Z et Roc Nation sont devenus partie prenante dans le choix des artistes qui font le show à la mi-temps, de ce qui est un des événements sportifs les plus regardés au monde. C'est la raison pour laquelle on voit autant de rappeur à la mi-temps depuis quelques années, grâce à l'influence de Jigga. Sauf que cette année, la finale du Super Bowl se déroule à la Nouvelle-Orléans, la ville de Lil Wayne. Et l'organisation a fait un choix regrettable : le show à la mi-temps a été confié à Kendrick Lamar pour cette année, ce qui a visiblement un peu blessé Weezy.

🚨 La légende LIL WAYNE a reçu les clés de la Nouvelles-Orléans et a été honoré par une journée dédiée en son nom !



"Le Super Bowl m'a été arraché, mais ce putain de moment là ? Ils ne peuvent pas me l'enlever"



Lil Wayne très touché, mais honoré par sa ville

En ce moment a lieu, comme chaque année, le Lil Weezyana Fest, un festival à la gloire de Lil Wayne qui a été créé il y a déjà quelques années. Il faut dire que la ville est très fière de son rappeur. Durant ce festival, Weezy a reçu les clefs de la Nouvelle-Orléans, mais il en a évidemment profité pour s'adresser à la foule, et n'a pas hésité à parler de l'histoire du Super Bowl :

Ça m'a été arraché. Mais ce putain de moment qu'on est en train de vivre maintenant, ici, ça, ils ne pourront jamais me le retirer.

Le rappeur a aussi expliqué qu'il avait commencé à rêver du Super Bowl assez tôt dans sa carrière, dès 2009 en fait, lorsque la finale a eu lieu à Miami. Ce jour-là, il s'est rappelé avoir réservé une suite pour sa mère et pour sa famille.

C'est le moment où je me suis dit à moi-même qu'un jour, je veux être sur scène pour le Super Bowl, devant les yeux de ma mère et je me suis bougé le cul pour me mettre dans cette position.

Malheureusement, les efforts de Lil Wayne n'auront pas suffit à le rendre éligible pour être l'artiste de la mi-temps du Super Bowl mais ce qui est certain, c'est que dans le coeur des fans de rap, il restera à jamais comme un des plus gros game-changer de toute l'histoire du rap US.