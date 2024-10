Booba s'acharne sur Mbappé

Pour clasher des personnes qui ne répondent pas il y a du monde, pour faire taire Maes par contre...

Le Ballon d'Or 2024 est décerné à...

Le 28 octobre au soir avait lieu la cérémonie du Ballon D'Or France Football 2024. Cérémonie durant laquelle c'est Rodri, le milieu de terrain surdoué de Manchester City, qui s'est vu décerner la récompense individuelle la plus convoitée du monde du football, à la surprise générale (Vinicius Jr était pressenti depuis plusieurs semaines). Si le fait de décerner des récompenses individuelles dans un sport où l'équipe est composée de 11 joueurs n'a toujours aucun sens, on félicite tout de même le gagnant, qui mérite bien son Ballon d'Or pour son superbe Euro 2024. Évidemment, la récompense fait de nombreux déçus, à commencer par Kylian Mbappe, qui est même sorti du top 5 cette année. Booba, qui a une dent contre lui depuis des années, n'a pas manqué de continuer à s'acharner sur lui.

.@KMbappe vas sécuriser un 200/300 KM au moyen orient avant que le marabout de Pogba appui sur la poupée "Ligaments croisés" et là t'auras vraiment tout perdu. Écoute les signes Kyky. Vinicius #7 🏴‍☠️ Nous sommes des Pirates nous sommes spécialisés en gestion de naufrages. L'art de… pic.twitter.com/YkmUZufwWS — Booba (@booba) October 26, 2024

Booba vs Mbappe, round 2327

On ne sait toujours pas ce que Mbappe a fait pour énerver Booba à ce point. Trop aimé des français (de moins en moins vrai ces derniers temps) ? Trop timide sur ses prises de position (au moins, lui il en fait, et pas en retweetant Zemmour comme un certain Kopp) ? Ou Booba a juste le seum qu'Mbappe n'ait jamais répondu à son hommage sur "Kyll", en feat avec Médine ? En tout cas, le rappeur se sert de chaque faux pas du footeux pour lui tomber dessus, comme cette semaine, après le Classico raté par les Madrilènes.

Autant de zéros que sur ses chèques. Quel monde injuste 😂🙉 pic.twitter.com/eQtKRnoRGi — Booba (@booba) October 26, 2024

Il lui a notamment conseillé d'aller "sécuriser un 200/300K par match au Moyen-Orient avant que le marabout de Pogba appuie sur la poupée ligaments croisés". Il a également re-posté une image qui résume les stats de Mbappe pendant le match compliqué contre le FC Barcelone, en ajoutant, taquin "Autant de zéros que sur ses chèques". Il a enfin achevé son œuvre de troll en repostant l'extrait de son morceau "Abidal" dans lequel il rappe que Kylian Mbappe est surcoté.

Des attaques souvent assez drôles de la part du Duc, même si ça commence à être assez répétitif. De plus, ça nous fait beaucoup rire de voir Booba jouer aux analystes du football, alors que presque 100% des punchlines avec des noms de footballeurs rappées pendant sa carrière sont fausses, ou tombent complètement à côté (on se rappelle du "j'cours vite j'frappe fort comme Abidal"). Booba est-il en train de devenir le Pierre Ménès du rap jeu ?