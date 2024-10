Snoop Dogg et Dr. Dre dévoilent la date de sortie de "Missionary"

Plus quelques semaines avant l'arrivée du projet rap US le plus attendu de l'année.

Snoop Dogg au sommet de la hype

Peut-on rester un "gangsta rapper" crédible en dépassant les 53 ans, en faisant des pubs pour des briquets avec des daronnes et en faisant le C Walk pendant des compétitions olympiques de cheval à Paris ? La réponse est apparemment oui. On n'aurait pourtant pas parié là-dessus, mais Snoop Dogg est devenu un tel maître du divertissement au fil des années, que tout ce qu'il fait est validé par les gens, même quand il se met au reggae (bon, là on exagère peut-être un peu). En tout cas, Snoop semble être le seul artiste à pouvoir se permettre d'être aussi extravagant tout en restant gang. Mais désormais, c'est fini les clowneries : c'est l'heure de revenir envoyer du lourd au micro, avec cet album "Missionary", très attendu, et qui devrait sortir avant la fin de l'année !

"Missionary" arrive en décembre

C'est la grosse information de ce début de semaine, et c'est Snoop Dogg lui-même qui nous l'a dévoilée : "Missionary" devrait arriver avant la fin de l'année 2024. Sur Instagram, le taulier de la West Coast a mis un post dans lequel on peut voir écrit en légende : "Missionary. Décembre". On entend également quelques notes du classique "The Next Episode", produit par Dr. Dre, un des morceaux de rap les plus écoutés de tous les temps.

Dans le post, on peut voir que Snoop prend la pose devant les logos d'Aftermath, d'Interscope et surtout, de Death Row, le label culte dont il a repris les rênes il y a quelques années après l'emprisonnement de Suge Knight. On ne sait pas grand chose de plus concernant le projet, si ce n'est que Method Man sera présent sur un des tracks, et que "Missionary" a en effet été imaginé comme une suite de "Doggystyle", le meilleur album de rap West Coast jamais sorti, sur lequel il collaborait déjà avec Dr. Dre à l'époque.