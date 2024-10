SCH annonce "JVLIVS 3"

Avec un premier extrait à paraître dès le 30 octobre.

SCH toujours en maîtrise dans sa comm'

Il y a un aspect dont on ne parle pas souvent dans le rap game français, pourtant il est capital : la communication. Dans ce domaine, SCH est l'un des maîtres, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Ses prises de parole sont très rares en dehors des interviews (dans lesquelles il n'hésite pourtant pas à se livrer à fond), mais à chaque fois qu'il annonce quelque chose, on sait que c'est du lourd. Même lorsque lui et son équipe ont été touchés par une fusillade mortelle à la fin de l'été, il s'est fait plutôt discret. Ça change des soi-disant "anciens du game" qui l'ouvrent à la moindre occasion, en insultant le père de l'un ou la femme de l'autre. Du coup, quand on a vu un post du S jaillir pendant le weekend, on savait que c'était important et on ne s'est pas trompés : "JVLIVS III" est en approche !

Ambiance sanglante, arrivée imminente

SCH a donc posté une courte vidéo sur son compte Instagram. Un mini-teaser, dans lequel on voit le S, ou plutôt son alter ego JVLIVS, baigner dans ce qui ressemble à une fontaine romaine remplie de sang. Au début de la vidéo, on semble entendre quelques mots en italien et à la fin, on voit se former le chiffre "III", en chiffres romains et en couleur ensanglantée. Avec les mots "Ad Finem", qui veulent dire "jusqu'à la fin" en latin et qui sont probablement le titre du prochain album qui vient d'être annoncé.

Un album qui est extrêmement attendu, car il s'agira de la première sortie du S depuis le drame qu'il a traversé cet été. En plus de l'album, SCH nous annonce également la sortie du premier extrait pour le 30 octobre, une sortie déjà teasé depuis plusieurs jours puisqu'il s'agit du morceau "Stigmates", qui sortira mercredi à 18 heures. A partir de ce moment-là, les précommandes pour "JVLIVS III" seront ouvertes. Un vrai sens du timing et de l'annonce, on a hâte de découvrir ce que le marseillais nous réserve et au vu du tesaer, l'ambiance sera visiblement assez loin de "13'Organisé".