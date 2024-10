Lil Durk arrêté pour meurtre

Le rappeur est accusé d'avoir commandité le meurtre du cousin de Quando Rondo.

Un beef sanglant qui dure depuis bien trop longtemps

Ce n'est un secret pour personne, les choses sont en train de considérablement dégénérer dans le rap US depuis plusieurs années, même si 2024 aura été plutôt calme à ce niveau. Mais avant ces derniers mois, on assistait à une véritable montée des tensions dans le game, avec des personnages hyper provocateurs comme NBA Youngboy, DaBaby, 6ix9ine, mais aussi d'autres hyper gangsta dans l'attitude, comme Lil Durk, ou encore Quando Rondo, ainsi que beaucoup d'autres (notamment certains rappeurs assassinés). Souvenez-vous notamment les clashs très malsains après l'assassinat de King Von, et les menaces, ainsi que les fusillades qui ont suivi. Cette semaine, on apprend d'ailleurs que Lil Durk a été arrêté pour meurtre, et ça pourrait bien avoir un lien avec King Von justement.

Lil Durk aurait commandité un meutre

Le rappeur de Chicago a été arrêté en Floride et accusé de "murder-for-hire", comme le disent les américains : en gros, il est accusé d'avoir commandité un assassinat en engageant des tueurs. Mais quel assassinat? Celui du cousin de Quando Rondo, dans le collimateur de plusieurs équipes de Chicago, et notamment de Lil Durk, depuis qu'il a officiellement affiché son appartenance à l'équipe qui a tué King Von en 2020. Quando Rondo avait d'ailleurs été pris pour cible par des fusillades à plusieurs reprises.

Lil Durk est donc actuellement détenu dans le comté de Broward, en Floride, sans possibilité de sortie sous caution. Il sera bientôt remis aux mains des US Marshals. Durkio n'est pas le seul à avoir été arrêté dans cette affaire, où il ne serait que le donneur d'ordres selon la police : 5 personnes proches de OTF (le label de Lil Durk) ont également été mises aux arrêts, pour le même assassinat du cousin de Quando Rondo en 2022.

Selon les procureurs, OTF aurait également promis aux shooters de belles opportunités dans la musique à celui qui arriverait à tuer Quando Rondo. Si Lil Durk s'est vraiment impliqué dans tout ça, c'est la fin de la route pour lui et il va probablement sombrer dans l'oubli, comme tant d'autres rappeurs de Chicago avant lui...