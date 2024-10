Kaaris se confie sur le décès de sa mère : "On ne s'en remet jamais"

A l'occasion de la promotion du film "4 zéros" K2A s'est exprimé sur sa mère 1 an après sa mort.

Kaaris continue sa carrière d'acteur

Si on sait que sa carrière musicale a été couronné de succès avec de nombreux classiques, Kaaris s'est aussi converti en tant qu'acteur depuis quelques années. Et en cette fin d'année 2024, il est à l'affiche du film de Fabien Onteniente "4 zéros" sorti ce mercredi 23 octobre. Dans l'émission "C à vous", le rappeur de Sevran a confié qu'il était marqué par le premier opus, ce qu'il a poussé à signer tout en essayant de jouer pour la première fois dans une comédie :

"Je l’avais vu à l’époque 3 zéros et ça m’avait marqué, j’avais kiffé. C’est la première fois que je joue la comédie, d’habitude je joue le méchant. Quand il m’a appelé, au départ, je me suis dis comment je vais faire. Finalement je me suis prêté au jeu et je me suis rapproché le plus de ce qu’il voulait. Mon personnage, c’est un type sans foi ni loi et ce n’est vraiment pas moi."

"J'ai encore énormément de messages vocaux de ma mère"

Toujours à l'occasion de la promotion du film, l'interprète de "Tchoin" était invité de l'émission LEGEND de Guillaume Pley. Entre ses débuts difficile dans le rap et ses enfants, l'artiste s'est confié également sur le décès de sa maman, un moment encore très délicat pour lui aujourd'hui :

"Avant, quand tu perdais quelqu’un de proche, à part le cimetière tu n’as pas de liens. Maintenant tu as le téléphone. J’ai une centaine de messages vocaux de ma mère que je ne peux pas écouter. Ca fait un an. Je ne peux pas les écouter. Mais j’ai les messages vocaux parce qu’elle m’envoyait des messages et des prières tous les matins. En fait, je ne peux pas écouter sa voix. J’ai encore ses messages c’est dur frère (…) Je ne peux pas entendre sa voix, c’est le plus chaud je crois."

Emu, K2A termine cette conversation en exprimant qu'il pense beaucoup à elle et se sent protéger de là-haut :