Booba annonce son retour et allume Rohff et Maes

Kopp a décidé de faire d'une pierre deux coups.

Booba veut se relancer dans le clash game

Cela fait plusieurs semaines que Booba est un peu malmené dans ses clashs avec ses rivaux. Si, du côté de Gims, tout se passe comme prévu, (Kopp a même été visé par une plainte, signe qu'il a touché sa cible), du côté de Rohff ou de Maes, le Duc ne s'en sort pas aussi bien. Depuis les "révélations" concernant les participations de B2O à certaines soirées de Diddy, Rohff ne le lâche pas, et Booba n'a pas l'air d'avoir l'énergie pour lui répondre. Quant à Maes, le rappeur se fait tous les jours plus agressif, n'hésitant pas à s'en prendre à lui, ainsi qu'à Lacrim, en dévoilant même des audios un peu compromettants et en menaçant certains artistes du 92i. Mais B2O a enfin trouvé la parade : répondre à tout ça avec de la nouveauté.

.@rohff À part ça tu fais du son dans ta vie misérable? Parce que moi j'vais bientôt envoyer et crois moi c'est pas du Fitna! 🙌🏾🔥🏴‍☠️ pic.twitter.com/rDPMqP074z — Booba (@booba) October 17, 2024

Kopp bientôt de retour

C'est lors d'un énième échange houleux avec Rohff que Booba a fait une annonce. En répondant à une story du Padre contenant un joli montage photo dans lequel on voit Booba tenu en laisse par Diddy, avec de l'huile pour bébé en fond (et le morceau "Take That" de Gucci Mane, qui signifie tout simplement "prends ça"), Kopp a écrit : "A part ça tu fais du son dans ta vie misérable ? Parce que moi j'vais envoyer bientôt et crois moi c'est pas du Fitna", taclant ainsi son rival sur la qualité de son album.

Première nouvelle : Booba compte donc ressortir de nouveaux morceaux, moins d'un an après la sortie de son "dernier album" (rien n'est sûr finalement) "Ad Vitam Aeternam". Kopp avait également une autre annonce à faire : aujourd'hui à 16h, il va lancer son concept "Radio 92i", visiblement des playlists de sélections de morceaux d'artistes 92i. Il en a également profité pour allumer Maes à propos de sa "réédition tuba". Bref, on peut dire qu'il est en bonne forme !