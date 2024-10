SDM à une reconversion originale en tête !

SDM bientôt sur twitch avec Inox et Michou ?

ALVALM déjà disque d'or !

On ne fait que parler de lui ! SDM a une ascension fulgurante depuis ses débuts dans le rap ! Son dernier album en date est déjà disque d'or en deux semaines ! Une vraie consécration ! C'est le meilleur démarrage de sa carrière ! L'interprète de "Bolide Allemand" fait actuellement le tour des médias pour promouvoir son album. Alors que sa carrière musicale n'est plus à prouver, l'artiste du 92i veut s'essayer à de nouveaux challenges. En effet, ce dernier évoquait déjà son envie de jouer au cinéma. Mais durant une interview l'artiste de 28 ans, qui était présent lors de la deuxième édition de l'Eleven All-Stars, voudrait se lancer dans le streaming. C'est un projet qu'il a en tête depuis 2 ans et demi :

"Ca fait deux ans et demi que je fais que de me dire : 'p*tain si j’aurai pas été rappeur je pense que j’aurai été streameur'. Comme Inoxtag, Michou ou Amine. Franchement je pense que quand j’aurai un peu plus de temps et tout je vais me lancer pour de vrai. Parce que ça fait un bon deux ans que je promets à mon gan.g que je vais me lancer sur Twitch mais je suis dépassé par ma vocation première."

Comme Soso Maness, qui est actuellement actif sur twitch, SDM voudrait se tester dans le gaming mais malheureusement, son emploi du temps ne le permet pas, mais va tout faire pour essayer de s'y mettre et prendre un peu de repos sur la musique :