Kanye West accusé d'agression sexuelle par son ancienne assistante

Elle l'accuse également d'avoir voulu coucher avec la mère de Bianca sous ses yeux.

Kanye West de retour dans les scandales

Cela faisait plusieurs mois que le chanteur faisait mine de se tenir à carreaux et d'aller plutôt bien. Pendant cette période, on n'a quasiment parlé de Kanye West que pour sa musique, ainsi que les tenues de sa femme, toutes plus courtes les unes que les autres. Jusqu'ici, rien de grave donc, mais depuis quelques jours on dirait bien que le rappeur est de retour dans la sauce. En effet, la semaine dernière, il était attaqué en justice pour menaces de mort par son ancien directeur de campagne. Cette semaine, c'est l'assistante de Yeezus qui fait parler d'elle, en l'accusant notamment d'agression sexuelle mais aussi d'autres choses très étranges.

Les choses dérapent pendant une sessions studio avec Diddy

C'est un média américain qui est à l'origine des révélations autour de ces nouveaux scandales. Lauren Pisciotta, qui aurait travaillé avec Kanye West en 2021 et 2022, l'accuse de l'avoir agressée sexuellement, mais aussi de lui avoir servi un verre "piégé" contenant une drogue inconnue lors d'une session studio avec Diddy. Elle l'avait déjà attaqué auparavant pour licenciement abusif, mais aussi d'harcèlement sexuel (via photos, vidéos, appels) à l'époque où elle travaillait pour lui sur ses lignes de vêtements et sur son album "Donda".

Concernant l'agression, la victime présumée affirme qu'en juillet 2021, Kanye West a réveillé son assistante à 6h du matin pour prendre une douche parce que la sienne était en panne. Puis il aurait fait tomber sa serviette et tenté de se coller nu contre la plaignante, en lui "collant son pénis sur le visage".

Au-delà des témoignages concernant les agissements criminels (s'ils sont vrais) de Kanye, l’assistante aurait aussi confié à la justice et à la presse avoir été témoin d'une scène assez dérangeante : le rappeur aurait demandé à sa compagne Bianca Censori de pouvoir coucher avec sa mère, pendant qu'elle regardait. Bref, les années passent et Yeezy semble toujours avoir autant de problèmes avec sa braguette...