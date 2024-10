Ludacris : la fois où il a essayé de prendre Snoop Dogg à la fumette

Ludacris fait partie de ces rappeurs un peu sous-côtés et un peu oubliés par la nouvelle génération, mais il y a une époque où il faisait pourtant partie des têtes d'affiche du rap game US, avec de sacrés scores de ventes et des récompenses qui pleuvaient de partout. En 2003, il sortait un de ses albums cultes, "Chicken-N-Beer", qui fête donc ses 21 ans cette année. A cette occasion, il a fait une petite vidéo sur ses réseaux dans laquelle il se rappelle une anecdote à propos de la conception de cet album : la fois où il a essayé de coucher Snoop Dogg à la fumette.

Dans la vidéo, Ludacris commence par se rappeler quel est son morceau préféré de l'album :

Un de mes titres favoris, c'est 'Hoes in My Room'. Mais écoutez, c'était ma première fois que je travaillais avec Snoop Dogg en studio, j'avais toujours voulu bosser avec lui. C'est un de mes héros.

Je me rappelle que je me balladais à Los Angeles, et Snoop m'a dit de passer à son studio, et j'étais avec Poon Daddy. Le gars avec qui j'étais à la radio, c'est toujours mon pote d'ailleurs. Et tout le monde sait que Poon peut coucher n'importe qui à la weed.

Donc on se dirige vers le studio de Snoop, ok ? Et c'est genre, le sud contre l'ouest, tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais rien lâcher, et je sais que Poon ne va rien lâcher. On commence à allumer les blunts. Je dirais, environ 6 en même temps, sept, qui tournaient tout le temps. Mon gars Bishop Don Magic Juan était là aussi.

Et ceux qui connaissent Don Juan savent qu'il fout les blunts dans son nez et commence à fumer comme ça, et après il veut les passer aux autres. J'ai pas voulu y toucher, mec. Mais j'ai pris tous les autres blunts qui sont passés devant moi. Tout comme Poon, et pareil pour Snoop, pendant qu'il écrivait son couplet.

Après environ une heure, tout le monde était encore en train de fumer. Après deux heures, il a presque terminé son couplet. Pour la première fois de ma vie, je regarde Poon et je le vois en train de lâcher et de passer directement le blunt. Ca y est, c'est mort pour lui.

Je crois que je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Donc il reste juste moi et Snoop, on a couché Poon Daddy pour la première fois. Mais je ne peux pas dire que j'ai couché Snoop, mais c'était quand même un moment héroïque pour moi, surtout le fait d'être en studio avec lui. Je le kiffe de tout mon coeur".