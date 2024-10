Kanye West attaqué en justice pour menaces de mort

Yeezy est poursuivi par un de ses anciens employés pour menaces de mort, mais l'histoire est encore beaucoup plus folle que ça.

Encore les problèmes...

Grandir et prendre de l'âge, c'est aussi admettre que nos idoles de jeunesses du rap game ont parfois de sérieux problèmes mentaux. Alors que certains continuent à voir en Kanye West un véritable génie artistique (ce qu'il a été pour de vrai), on ne peut plus faire l'impasse sur ses nombreux comportements toxiques, notamment avec son ex-femme, avec la nouvelle, avec certains de ses potes du rap game, avec ses enfants, ... Un jour il se réclame homme de Dieu, le lendemain il sort un morceau dans lequel il parle de coucher avec toutes les sœurs Kardashian ou de se lancer dans le porno, avant de se confier sur sa dépendance à différents produits, puis de parler de sa bipolarité, et de sous-entendre que l'état, les Illuminatis ou la "communauté organisée" essaient de le faire passer pour un fou. On ne sait pas trop ce qui est vrai ou faux avec lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un vrai talent pour passer pour un fou et un psychopathe.

Son détective privé l'attaque en justice

On apprend, via le média américain HiphopDX (plutôt, sérieux en général), que Kanye West est attaqué en justice par un de ses anciens employés pour menaces de mort. La plainte a été déposée le 10 octobre à Los Angeles, par un homme (qui préfère garder son identité secrète), engagé par Yeezy en 2022 pour bosser au départ sur sa campagne présidentielle en tant que directeur de campagne.

C'est sous ce rôle qu'il a été chargé d'enquêter sur diverses personnalités de l'entourage de Kanye West, notamment les Kardashian, soupçonnés de participer à un trafic sexuel par le rappeur. Il affirme aussi avoir été missionné par Yeezy pour embaucher un détective privé afin de suivre discrètement sa compagne actuelle Bianca Censori alors qu'elle se rendait en Australie voir sa famille.

La rupture entre Kanye West et son employé aurait eu lieu au moment où les rumeurs d'abus sexuels de la part de certains professeurs à la Donda Academy ont vu le jour, à un moment où, toujours selon ce même employé, Kanye aurait commencé à consommer du protoxyde d'azote. L'employé déclare que Kanye l'aurait alors appelé et "menacé de nombreuses blessures corporelles, ainsi que de mort", si il reparlait des histories d'abus sur les élèves de la Donda Academy.

Un témoignage qui, bien qu'anonyme (pour le moment), rejoint ceux faits par d'autres anciens employés, qui sont nombreux à affirmer que Kanye se comporte de manière inacceptable avec ses employés, n'hésitant pas à les menacer avant de les virer. La plainte demande le aiment de salaires impayés, le remboursement des frais d'avocat ainsi que d'autres sanctions supplémentaires qui seront décidées (ou non) par la justice.

Comme souvent dans ces cas-là, tout ça risque de se régler avant le début du procès, avec un "accord à l'amiable" entre les deux partis (Kanye qui devrait payer une grosse somme pour acheter le silence de la prétendue victime). Mais en tout cas, on retrouve bien son côté paranoïaque, maniaque du contrôle, drogué et agressif qu'on a déjà pu observer de nombreuses fois par le passé. A moins que tout ça ne soit encore un coup de buzz pour faire parler de son prochain album, mais on en doute...